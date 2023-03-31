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Минцифры и Рособрнадзор планируют перевести ГИС ЕГЭ на российские технологии

31 марта 2023, 10:53
Государственная информационная система Единого государственного экзамена (ГИС ЕГЭ) будет перезапущена Минцифры и Рособрнадзором в 2023 году и в будущем станет независимой от зарубежных технологий.

Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на итоговой коллегии Минпросвещения России , пишет 360tv.ru. По его словам, перезапуск планируется в этом году, а платформу полностью модернизируют и переведут на российские технологии в течение двух-трех лет. Решение по поводу отмены ЕГЭ в России до сих пор не принято, однако, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что у общественности имеются вопросы на эту тему. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что власти не обсуждают отмену ЕГЭ на данный момент. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что все аспекты этой проблемы должны быть тщательно изучены.

В целом, перезапуск ГИС ЕГЭ ожидается в ближайшее время, что позволит проводить экзаменационные процессы более эффективно и с высокой точностью.

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