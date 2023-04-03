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Жители Нижнего Тагила и пригорода накопили 30 млн долгов за штрафы

3 апреля 2023, 10:36
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила и Горноуральского ГО задолжали порядка 30 миллионов рублей за штрафы. Всего в должниках числятся более 40 тысяч человек.

6 миллионов из общей суммы составляют долги по штрафам за административные правонарушения по линии ГИБДД, еще 332 тысячи выписаны за нарушение правил миграции, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

К злостным неплательщикам сотрудники полиции могут принести квитанцию для оплаты на дом.

С 3 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле и пригороде проводится мероприятие «Должник». В полиции напоминают о том, что нужно погасить задолженности по штрафам. Отмечается, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В противном случае материалы передаются приставам — исполнителям.

За неуплату штрафов предусмотрена ответственности в виде штрафа, ареста или обязательных работ.

#Ирина Кирилова#Штраф#Должник#Приставы#Общество#Нижний Тагил#ГГО и пригород
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