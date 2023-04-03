Жители Нижнего Тагила и пригорода накопили 30 млн долгов за штрафы

С 3 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле и пригороде проводится мероприятие «Должник». В полиции напоминают о том, что нужно погасить задолженности по штрафам. Отмечается, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В противном случае материалы передаются приставам — исполнителям.