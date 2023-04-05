Браслеты с «тревожной кнопкой» получат жители Свердловской области

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Браслет похож на наручные часы. Всего на нем три кнопки, одна из которых SOS. Она запрограммирована на вызов близких. Пожилому человеку нужно нажать одну из кнопок, чтобы с браслета координатору или родным поступил звонок.
При вызове активируется громкая связь и абоненту будет слышно все происходящее вокруг. Если владелец браслета упадет, то координатор автоматически получит звонок. После этого координатор может связаться с человеком и договориться о вызове скорой помощи или волонтера. Если же ответа не последует, то домой к пожилому человеку придет волонтер или правоохранители.
Проект реализуется благотворительным фондом «Менора» на средства Фонда президентских грантов. К нему привлечены 70 волонтеров. Они занимаются доставкой и помощью в освоении браслетов. Также к проекту привлечены медицинские центры, которые проводят обследования подопечных фонда.
Президентский грант на сумму 2,6 млн рублей фонд «Менора» привлек для реализации проекта «Служба быстрого реагирования для пожилых людей в системе ухода на дому». В его рамках постоянно проводятся набор и обучение сотрудников для патронажной системы, сообщили в Департаменте информационной политики.