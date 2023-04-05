Браслеты с «тревожной кнопкой» получат жители Свердловской области

При вызове активируется громкая связь и абоненту будет слышно все происходящее вокруг. Если владелец браслета упадет, то координатор автоматически получит звонок. После этого координатор может связаться с человеком и договориться о вызове скорой помощи или волонтера. Если же ответа не последует, то домой к пожилому человеку придет волонтер или правоохранители.