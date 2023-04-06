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Репрессированная жительница Каменска-Уральского добивается реабилитации через суд

6 апреля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Реабилитации через суд пытается добиться жительница Каменска-Уральского.

Семью женщины репрессировали в 1930 году, сейчас ей 77 лет. Ее историю рассказала ее адвокат Юлия Коробейникова, пишет Ура.ру.

По словам юриста, некую бабушку и ее мужа репрессировали из Лесного в Нижнетагильский район. Скоро они умерли, а на спецпоселении остались жить четверо братьев – их дети. Один из них женился и вскоре родилась Ольга (имя изменено), о которой идет речь.

Режимное поселение находилось в Тагилстроевском районе и было ликвидировано в 1956 году. Репрессированные строили там Коксохимзавод. Елена Ивановна закончила в поселении школу и техникум, прожила в Нижнем Тагиле она до 1994 года.

А 10 лет назад она обратилась в полицию и попросила реабилитировать их семью. Отца и его братьев признали, а ее нет, потому что не подтвержден факт, что она действительно находилась в спецпоселении. Теперь юрист пытается доказать этот факт.

Если ее признают репрессированной, она сможет претендовать на выплаты от государства.

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#Репрессии#Суд#Каменск-Уральский#Выплаты#Происшествия#Нижний Тагил#Елена Озерова
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