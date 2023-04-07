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«10 тысяч шагов к жизни»: городская пешая прогулка состоится в Нижнем Тагиле

7 апреля 2023, 10:59
Фото: TagilCity.ru
8 апреля в Нижнем Тагиле состоится городской марафон «10 тысяч шагов к жизни». В пешей прогулке примет участие более 200 человек.

Весенний марафон приурочен ко Всемирному дню здоровья, объявленным Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации». Организатором мероприятия выступает Нижнетагильское отделение «Российского Красного Креста».

Тагильчане встретятся в 10.00 на центральном городском пляже в «Тагильской лагуне». Мероприятие рассчитано на два часа, до 12.00. Участники пройдут вдоль набережной Тагильского пруда через парк Бондина до Музея природы, возвратятся по набережной парка к Музею А. П. Бондина и завершат прогулку у ступеней центрального входа в парк.

После мероприятия ветераны могут остаться на чаепитие в медицинском колледже, — рассказала TagilCity.ru председатель местного отделения «Красного креста» Валентина Шишкина.
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Общество#Эксклюзив#Красный Крест#Прогулка#Марафон
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