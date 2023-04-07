«10 тысяч шагов к жизни»: городская пешая прогулка состоится в Нижнем Тагиле

Тагильчане встретятся в 10.00 на центральном городском пляже в «Тагильской лагуне». Мероприятие рассчитано на два часа, до 12.00. Участники пройдут вдоль набережной Тагильского пруда через парк Бондина до Музея природы, возвратятся по набережной парка к Музею А. П. Бондина и завершат прогулку у ступеней центрального входа в парк.