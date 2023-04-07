«10 тысяч шагов к жизни»: городская пешая прогулка состоится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Весенний марафон приурочен ко Всемирному дню здоровья, объявленным Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации». Организатором мероприятия выступает Нижнетагильское отделение «Российского Красного Креста».
Тагильчане встретятся в 10.00 на центральном городском пляже в «Тагильской лагуне». Мероприятие рассчитано на два часа, до 12.00. Участники пройдут вдоль набережной Тагильского пруда через парк Бондина до Музея природы, возвратятся по набережной парка к Музею А. П. Бондина и завершат прогулку у ступеней центрального входа в парк.
После мероприятия ветераны могут остаться на чаепитие в медицинском колледже, — рассказала TagilCity.ru председатель местного отделения «Красного креста» Валентина Шишкина.