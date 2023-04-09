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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

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Самую красивую девушку Урала выбрали в Екатеринбурге

9 апреля 2023, 14:23
Фото: Е1
Финальный этап регионального конкурса «Краса России» прошел в Екатеринбурге. За корону боролись 14 девушек. Победительницей стала Евгения Путилова.

Девушка является ведущей прогноза погоды на ОТВ. Кроме того, она трудится тренером по художественной гимнастике.

Дирекция конкурса выбрала Анастасию Аннину. Обе девушки представят Урал в Сочи на федеральном уровне.

В рамках конкурса участницы представляли творческие номера и устроили дефиле в красивых нарядах. Эксперты выставляли оценки по возрасту, фигуре и выступлению.

Во время конкурса группа «Инфинити» выступила с концертом. После этого девушки побывали в термальном комплексе «Баден-Баден».

#Ирина Кирилова#Конкурс#Победитель#Общество#Екатеринбург#Новости УрФО
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