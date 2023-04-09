Самую красивую девушку Урала выбрали в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Девушка является ведущей прогноза погоды на ОТВ. Кроме того, она трудится тренером по художественной гимнастике.
Дирекция конкурса выбрала Анастасию Аннину. Обе девушки представят Урал в Сочи на федеральном уровне.
В рамках конкурса участницы представляли творческие номера и устроили дефиле в красивых нарядах. Эксперты выставляли оценки по возрасту, фигуре и выступлению.
Во время конкурса группа «Инфинити» выступила с концертом. После этого девушки побывали в термальном комплексе «Баден-Баден».