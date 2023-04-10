Психолог Наумова рассказала, что делать чтобы ребенок не обманывал родителей

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
По словам специалиста, ребенка не нужно критиковать и наказывать, когда тот делится подробностями своей жизни. Тогда в определенный момент ребенок обратится за помощью именно к родителям, а не к третьим лицам, передает слова Наумовой NEWS.ru.
Также, отметила она, дети обманывают, когда хотят создать образ их успеха в каком-то деле. В этом случае психолог посоветовала родителям помочь ребенку «достичь успеха» и направить его в нужное русло, опираясь на его способности.
“Ребенок будет видеть свои достижения и гордиться собой”, — добавила Наумова.