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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Психолог Наумова рассказала, что делать чтобы ребенок не обманывал родителей

10 апреля 2023, 11:25
Детский психолог Наталья Наумова объяснила, что дети часто обманывают родителей из-за боязни перед наказанием и критикой. Либо же ребенок хочет произвести на маму с папой впечатление. В любом случае Наумова советует выстроить в семье доверительные отношения, чтобы вранье не стало привычкой детей.

По словам специалиста, ребенка не нужно критиковать и наказывать, когда тот делится подробностями своей жизни. Тогда в определенный момент ребенок обратится за помощью именно к родителям, а не к третьим лицам, передает слова Наумовой NEWS.ru.

Также, отметила она, дети обманывают, когда хотят создать образ их успеха в каком-то деле. В этом случае психолог посоветовала родителям помочь ребенку «достичь успеха» и направить его в нужное русло, опираясь на его способности.

“Ребенок будет видеть свои достижения и гордиться собой”, — добавила Наумова.

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