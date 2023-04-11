Использование труда мигрантов дорого обойдется бизнесу

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — отметил глава СКР. Об этом информирует interfax.ru.
Кроме того, Бастрыкин высказал предложение о формировании дорожной карты по замещению трудовых мигрантов жителями РФ. При этом он напомнил, что на рабочих местах крайне важно гарантировать согражданам необходимый уровень социально-трудовых гарантий.
Председатель Следственного комитета РФ также предложил внедрить вахтовый метод использования рабочей силы из числа россиян с разработкой и применением механизма их перемещения из регионов с невысоким уровнем экономического развития в регионы, где есть необходимость в работниках.
Александр Бастрыкин отметил важность усиления контроля за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранцев, приезжающих в РФ. Данные об этой регистрации, помимо всего, должны будут сохраняться в едином удостоверяющем личность иностранца документе, снабженном электронным носителем информации.