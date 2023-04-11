Сотрудники строительного магазина оскорбили тагильчанина из-за наклейки Z на машине

Перепалка переросла в словесный конфликт. По словам тагильчанина, в какой-то момент спор все-таки закончился, и он пошел забирать товар. Один из сотрудников ушел на свое рабочее место, а другой пошел за Дмитрием, продолжая доказывать свою позицию в резком тоне. Такая негативная реакция от сотрудников магазина очень удивила Дмитрия: