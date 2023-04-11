Сотрудники строительного магазина оскорбили тагильчанина из-за наклейки Z на машине

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
8 апреля Дмитрий приехал в «Строительный двор» за нужным ему материалом. После оплаты на кассе, он пошел на склад, чтобы его получить, но наткнулся на негатив со стороны сотрудников из-за наклейки с буквой Z на своем автомобиле.
Мимо меня пробегает молодой человек и тыкает в мою машину, обращаясь к другому работнику: «Смотри, нацисты понаехали». Я сначала не понял, отвечаю: «Какие нацисты? Это моя машина». И они вдвоем начинают наезжать на меня, что я нацист, что знак «Z» нацистская символика и т. д., — рассказал Дмитрий журналисту TagilCity.ru.
Перепалка переросла в словесный конфликт. По словам тагильчанина, в какой-то момент спор все-таки закончился, и он пошел забирать товар. Один из сотрудников ушел на свое рабочее место, а другой пошел за Дмитрием, продолжая доказывать свою позицию в резком тоне. Такая негативная реакция от сотрудников магазина очень удивила Дмитрия:
Я этих людей знаю восемь лет. Я почти каждый день заезжаю туда за разной мелочевкой по ремонту. Как можно было так налететь на человека с ровного места?
После конфликта Дмитрий написал претензию в адрес руководства магазина. Там ему пообещали рассмотреть обращение в течение трех рабочих дней и дать официальный ответ. В случае, если Дмитрия не удовлетворит решение вопроса, он намерен обратиться в полицию.
Как пояснил журналисту TagilCity.ru директор «Строительного двора» Роман Останин, в магазине уже прошла внутренняя проверка и теперь решается вопрос о наказании сотрудников.
Претензия рассмотрена. И с нашей стороны сейчас будут применены меры к работникам склада. Что конкретно, точно пока сказать не могу, потому что жду отмашки от руководства сети. Но скорее всего будет увольнение, потому что так мы не работаем и такое поведение — это нарушение всех наших норм и регламентов, — рассказал Роман Останин.