TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Изображение материала

Сотрудники строительного магазина оскорбили тагильчанина из-за наклейки Z на машине

11 апреля 2023, 06:53
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила Дмитрий, посетив магазин «Строительный двор» на Черноисточинском шоссе наткнулся на оскорбления со стороны сотрудников склада. Причиной стала наклейка с буквой Z на автомобиле.

8 апреля Дмитрий приехал в «Строительный двор» за нужным ему материалом. После оплаты на кассе, он пошел на склад, чтобы его получить, но наткнулся на негатив со стороны сотрудников из-за наклейки с буквой Z на своем автомобиле.

Мимо меня пробегает молодой человек и тыкает в мою машину, обращаясь к другому работнику: «Смотри, нацисты понаехали». Я сначала не понял, отвечаю: «Какие нацисты? Это моя машина». И они вдвоем начинают наезжать на меня, что я нацист, что знак «Z» нацистская символика и т. д., — рассказал Дмитрий журналисту TagilCity.ru.
Автомобиль ДмитрияАвтомобиль Дмитрия
Автомобиль Дмитрия
Фото: TagilCity.ru

Перепалка переросла в словесный конфликт. По словам тагильчанина, в какой-то момент спор все-таки закончился, и он пошел забирать товар. Один из сотрудников ушел на свое рабочее место, а другой пошел за Дмитрием, продолжая доказывать свою позицию в резком тоне. Такая негативная реакция от сотрудников магазина очень удивила Дмитрия:

Я этих людей знаю восемь лет. Я почти каждый день заезжаю туда за разной мелочевкой по ремонту. Как можно было так налететь на человека с ровного места?

После конфликта Дмитрий написал претензию в адрес руководства магазина. Там ему пообещали рассмотреть обращение в течение трех рабочих дней и дать официальный ответ. В случае, если Дмитрия не удовлетворит решение вопроса, он намерен обратиться в полицию.

Как пояснил журналисту TagilCity.ru директор «Строительного двора» Роман Останин, в магазине уже прошла внутренняя проверка и теперь решается вопрос о наказании сотрудников.

Претензия рассмотрена. И с нашей стороны сейчас будут применены меры к работникам склада. Что конкретно, точно пока сказать не могу, потому что жду отмашки от руководства сети. Но скорее всего будет увольнение, потому что так мы не работаем и такое поведение — это нарушение всех наших норм и регламентов, — рассказал Роман Останин.
#Анна Григорьева#Оскорбление#Магазин#Автомобиль#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
Вчера, 16:10
Выбросы в НМУ и проверка фекального поля. Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
Вчера, 06:57
«Тотальный диктант» в «АртРезиденции» в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:20
Найден участник смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Вчера, 09:08
Маршрут перестроен: оффлайн обучение IT в Нижнем Тагиле как окно в будущее
Сегодня, 05:00
Население Нижнего Тагила за год снизилось на 4 тысячи человек
Вчера, 17:00