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Глава Богдановича опроверг информацию о падении метеорита или НЛО

12 апреля 2023, 07:58
Фото: скриншот видео Олега Нейфельда Вконтакте
Глава Богдановича Олег Нейфельд опроверг, что на территории города был замечен неопознанный летающий объект. По его словам, все было спокойно.

Он отметил, что все службы были задействованы сразу после того, как в сети появилась информация. Нейфельд добавил, что еще предстоит узнать, кем было создано видео. Правоохранители этим занимаются.

Также глава Богдановича опубликовал видео с камер наблюдения от ЕДДС, где видно, что вечером во вторник горожане вели себя спокойно в момент, когда в интернете появилось видео с неопознанным объектом.

Также информацию об объекте опровергли в региональном МЧС. Там тоже заявили, что все спокойно.

Напомним, вечером 11 апреля СМИ сообщили, что в Богдановиче случился взрыв. Якобы это произошло после того, как в небе было замечено что-то похожее на метеорит. Позднее была опубликована запись с видеорегистратора, где видно, что в небе летит яркий объект.

Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев объяснил, что метеориты так не падают. Они, при входе в атмосферу сдавливают воздух и светятся, а на высоте чуть более 10 километров они резко тормозят и падают как обычные камни. Лететь на высокой скорости до земли могут только железные метеориты, но их мало.

#Ирина Кирилова#Нло#Метеорит#Видео#Происшествия#Свердловская область#Богданович
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