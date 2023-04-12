Глава Богдановича опроверг информацию о падении метеорита или НЛО

Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев объяснил, что метеориты так не падают. Они, при входе в атмосферу сдавливают воздух и светятся, а на высоте чуть более 10 километров они резко тормозят и падают как обычные камни. Лететь на высокой скорости до земли могут только железные метеориты, но их мало.