Глава Богдановича опроверг информацию о падении метеорита или НЛО

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Он отметил, что все службы были задействованы сразу после того, как в сети появилась информация. Нейфельд добавил, что еще предстоит узнать, кем было создано видео. Правоохранители этим занимаются.
Также информацию об объекте опровергли в региональном МЧС. Там тоже заявили, что все спокойно.
Напомним, вечером 11 апреля СМИ сообщили, что в Богдановиче случился взрыв. Якобы это произошло после того, как в небе было замечено что-то похожее на метеорит. Позднее была опубликована запись с видеорегистратора, где видно, что в небе летит яркий объект.
Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев объяснил, что метеориты так не падают. Они, при входе в атмосферу сдавливают воздух и светятся, а на высоте чуть более 10 километров они резко тормозят и падают как обычные камни. Лететь на высокой скорости до земли могут только железные метеориты, но их мало.