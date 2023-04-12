Победитель конкурса «АпсСтайл» в Свердловской области получит 30 тысяч рублей

Конкурс экологического мерча для проекта «Экодом» объявлен в Свердловской области. Желающие посоревноваться в рукоделии и креативе дизайнеры своими руками должны изготовить одежду, сумки, значки, украшения и другие полезные аксессуары из вещей, которые уже были в употреблении. Например, из одежды, тентов, обрезков натяжных потолков, рекламных баннеров, велосипедных шин, автомобильных камер. Прислать заявку на участие можно до 28 апреля. Прием работ завершится 2 июня.