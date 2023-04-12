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Победитель конкурса «АпсСтайл» в Свердловской области получит 30 тысяч рублей

12 апреля 2023, 11:15
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
В Свердловской области стартует конкурс по апсайклингу «АпсСтайл» для молодых дизайнеров от 14 до 25 лет. Для участия необходимо самостоятельно изготовить предметы одежды, аксессуары или украшения из вещей, бывших в употреблении.

Конкурс экологического мерча для проекта «Экодом» объявлен в Свердловской области. Желающие посоревноваться в рукоделии и креативе дизайнеры своими руками должны изготовить одежду, сумки, значки, украшения и другие полезные аксессуары из вещей, которые уже были в употреблении. Например, из одежды, тентов, обрезков натяжных потолков, рекламных баннеров, велосипедных шин, автомобильных камер. Прислать заявку на участие можно до 28 апреля. Прием работ завершится 2 июня.

Для финалистов предусмотрены призы. Сертификат на 30 000 рублей достанется победителю, 13 000 рублей отдадут за 2-е место и 7 000 рублей — за 3-е. 

Конкурс называется «АпсСтайл». Это слияние двух слов: стиль и апсайклинг — творческая переработка старых вещей. Мы хотим объединить в этом конкурсе молодежь, которая уже занимается созданием экомерча и тех людей, кто хотел бы себя попробовать в разработке и изготовлении уникальных вещей из материалов, бывших в употреблении, — рассказала руководитель проекта ЭКОдом компании «Рифей» Наталья Светлакова.

Главные критерии оценки работ:

  • отражение экологической темы,
  • оригинальность дизайнерского решения,
  • функциональность изделий.

Конкурс проводится дистанционно. Количество работ от одного участника не ограничено. Все проекты будут выставлены в экодоме.

#Анастасия Стрежнева#Экология#Рифей#Конкурс#Проект#Вещи
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