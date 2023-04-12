Победитель конкурса «АпсСтайл» в Свердловской области получит 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Конкурс экологического мерча для проекта «Экодом» объявлен в Свердловской области. Желающие посоревноваться в рукоделии и креативе дизайнеры своими руками должны изготовить одежду, сумки, значки, украшения и другие полезные аксессуары из вещей, которые уже были в употреблении. Например, из одежды, тентов, обрезков натяжных потолков, рекламных баннеров, велосипедных шин, автомобильных камер. Прислать заявку на участие можно до 28 апреля. Прием работ завершится 2 июня.
Для финалистов предусмотрены призы. Сертификат на 30 000 рублей достанется победителю, 13 000 рублей отдадут за 2-е место и 7 000 рублей — за 3-е.
Конкурс называется «АпсСтайл». Это слияние двух слов: стиль и апсайклинг — творческая переработка старых вещей. Мы хотим объединить в этом конкурсе молодежь, которая уже занимается созданием экомерча и тех людей, кто хотел бы себя попробовать в разработке и изготовлении уникальных вещей из материалов, бывших в употреблении, — рассказала руководитель проекта ЭКОдом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Главные критерии оценки работ:
Конкурс проводится дистанционно. Количество работ от одного участника не ограничено. Все проекты будут выставлены в экодоме.