РЭО: Собранный на субботниках мусор надо правильно складывать

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что в прошлом году прошло более 60 субботников «Зелёный десант» при поддержке РЭО. Только в апреле - мае удалось собрать более 62 тонн мусора. Специалисты отмечают, что это малая часть от общего количества отходов, собираемых на субботниках, пишет gorod55.ru.
По словам Буцаева, при проведении субботников на общественных территориях за вывоз мусора отвечают организаторы таких мероприятий. Большей частью это администрация населенных пунктов. Вывозить отходы может или муниципалитет, или региональный оператор. Для этого нужно заключить соответствующее соглашение.
Специалисты отмечают, что в период субботников у регоператоров существенно увеличивается количество заявок на вывоз ТКО. Они вывозятся не только с контейнерных площадок, но и с временных мест сбора отходов. Срубленные ветки, отходы строительства и автомобильные покрышки – это не ТКО, поэтому для их вывоза управляющие компании должны заключать дополнительные договоры.
В свою очередь, заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил, что после субботников остаётся огромное количество веток. Они быстро заполняют контейнеры и загромождают подъезды к ним, мешая спецтранспорту. Кроме этого, сухие ветки – горючий материал, и их скопление может привести к пожару. Наконец, крупные фрагменты деревьев могут повредить механизмы мусоровозов.
Сведения о навалах на контейнерных площадках поступает в «РЭО Радар». Данный сервис собирает жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и не только. После обработки сообщений в работу по устранению проблемы включается Российский экологический оператор.