РЭО: Собранный на субботниках мусор надо правильно складывать

В свою очередь, заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил, что после субботников остаётся огромное количество веток. Они быстро заполняют контейнеры и загромождают подъезды к ним, мешая спецтранспорту. Кроме этого, сухие ветки – горючий материал, и их скопление может привести к пожару. Наконец, крупные фрагменты деревьев могут повредить механизмы мусоровозов.