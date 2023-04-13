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Министр здравоохранения Свердловской области отправился в Донбасс

13 апреля 2023, 10:20
Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области
Донецкую Народную Республику посетил глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов. Главной целью поездки стала наметка планов по сотрудничеству в области медицины. В частности Карлов посетил медучреждения в Макеевке.

Это был первый официальный визит министра в этот город, сообщает Минздрав Свердловской области.

Кроме обсуждения планов, Карлов также передал врачам современное оборудование. Это микроскопы и биохимические анализаторы. Ранее Макеевке уже было передано более 100 единиц техники — аппараты для наркоза, ИВЛ, а также лабораторное оборудование.

По словам Карлова, оборудование, которое уже есть у медиков неплохое, но имеется потребность в приобретении дополнительного. С помощью новой аппаратуры, отмечает Карлов, новорожденным будет оказываться более качественная помощь в соответствии с российскими стандартами.

#Ирина Кирилова#ДНР#Министр#Макеевка#Минздрав#Дети#Врачи#Здоровье#Свердловская область
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