Министр здравоохранения Свердловской области отправился в Донбасс

По словам Карлова, оборудование, которое уже есть у медиков неплохое, но имеется потребность в приобретении дополнительного. С помощью новой аппаратуры, отмечает Карлов, новорожденным будет оказываться более качественная помощь в соответствии с российскими стандартами.