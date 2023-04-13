Министр здравоохранения Свердловской области отправился в Донбасс

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Это был первый официальный визит министра в этот город, сообщает Минздрав Свердловской области.
Кроме обсуждения планов, Карлов также передал врачам современное оборудование. Это микроскопы и биохимические анализаторы. Ранее Макеевке уже было передано более 100 единиц техники — аппараты для наркоза, ИВЛ, а также лабораторное оборудование.
По словам Карлова, оборудование, которое уже есть у медиков неплохое, но имеется потребность в приобретении дополнительного. С помощью новой аппаратуры, отмечает Карлов, новорожденным будет оказываться более качественная помощь в соответствии с российскими стандартами.