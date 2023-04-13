В Свердловской области объявлено новое экстренное предупреждение

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В связи с этим граждан призывают соблюдать основные меры безопасности. В частности, не ходить вблизи стен домов, не парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также не нарушать требования пожарной безопасности.
При возникновении происшествий рекомендуется обращаться по единым телефонам 101 и 112.
В Нижнем Тагиле в ночь на 14 апреля ожидаются минусовые температуры. Похолодание прогнозируется до -11 градусов. Максимальные порывы ветра составят 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.