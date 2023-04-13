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В Свердловской области объявлено новое экстренное предупреждение

13 апреля 2023, 10:00
Фото: 1MI

О сильных ветрах снова предупредили жителей Свердловской области

Новое экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области из-за ветра. По информации синоптиков, в ночь на 14 апреля в регионе местами ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

В связи с этим граждан призывают соблюдать основные меры безопасности. В частности, не ходить вблизи стен домов, не парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также не нарушать требования пожарной безопасности.

При возникновении происшествий рекомендуется обращаться по единым телефонам 101 и 112.

В Нижнем Тагиле в ночь на 14 апреля ожидаются минусовые температуры. Похолодание прогнозируется до -11 градусов. Максимальные порывы ветра составят 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

#Ирина Кирилова#Ветер#МЧС#Экстренное предупреждение#Природа#Свердловская область
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