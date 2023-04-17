Чат-бот за 3,5 миллиона создадут к 300-летию Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Согласно документации, подрядчику предстоит привлечь один миллион посетителей на сайт, а также 15 тысяч в юбилейные группы, созданные Вконтакте. По запросу «300 лет Екатеринбург» сайт должен быть на первых позициях.
Ожидается также, что подрядчик сделает собственный чат-бот к юбилею города. Он должен отвечать на вопросы жителей и подбирать мероприятия под их запросы. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 21 апреля, а итоги будут подведены до 26 апреля.
Напомним, в январе 2023 года был запущен сайт к 300-летию Екатеринбурга. На нем опубликованы все проекты, которые уже готовы или будут сделаны к празднику.