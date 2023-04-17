Чат-бот за 3,5 миллиона создадут к 300-летию Екатеринбурга

Ожидается также, что подрядчик сделает собственный чат-бот к юбилею города. Он должен отвечать на вопросы жителей и подбирать мероприятия под их запросы. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 21 апреля, а итоги будут подведены до 26 апреля.