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Чат-бот за 3,5 миллиона создадут к 300-летию Екатеринбурга

17 апреля 2023, 08:21
Фото: 1MI
На рекламу сайта и создание чат-бота к 300-летию Екатеринбурга планируется потратить 3,5 миллиона рублей. Конкурс уже появился на портале Госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит привлечь один миллион посетителей на сайт, а также 15 тысяч в юбилейные группы, созданные Вконтакте. По запросу «300 лет Екатеринбург» сайт должен быть на первых позициях.

Ожидается также, что подрядчик сделает собственный чат-бот к юбилею города. Он должен отвечать на вопросы жителей и подбирать мероприятия под их запросы. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 21 апреля, а итоги будут подведены до 26 апреля.

Напомним, в январе 2023 года был запущен сайт к 300-летию Екатеринбурга. На нем опубликованы все проекты, которые уже готовы или будут сделаны к празднику.

#Ирина Кирилова#Екатеринбург
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