Вдобавок к этому система станет наиболее прозрачной, а данные — актуальными. Некоторые операции можно будет осуществлять без личного присутствия гражданина — к ним относят оформление в запас или постановку на учет. Однако было отмечено, что медицинская комиссия и профессиональный отбор возможны только в случае личного прибытия гражданина в комиссариат.