Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Государственной думой был принят законопроект, предполагающий создание единого реестра военнообязанных. Президент России Владимир Путин получил соответствующий законопроект об электронных повестках и едином реестре на подпись после одобрения Советом Федерации. Согласно сведениям, представленным в РБК, Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках.
«Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — говорится в документе.
Ранее председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов дал комментарий, что разработка единой базы позволит снизить число вызовов в военный комиссариат с целью уточнения информации по воинскому учету.
В едином реестре будут собраны такие сведения о военнообязанных, как СНИЛС, ИНН, сведения из паспорта, данные о месте проживания, состоянии здоровья, образовании и трудоустройстве.
Вдобавок к этому система станет наиболее прозрачной, а данные — актуальными. Некоторые операции можно будет осуществлять без личного присутствия гражданина — к ним относят оформление в запас или постановку на учет. Однако было отмечено, что медицинская комиссия и профессиональный отбор возможны только в случае личного прибытия гражданина в комиссариат.
Россиянам, которые подлежат призыву на военную службу, как и ранее, будут вручать повестки в бумажном виде по месту проживания, учебы или работы. Помимо этого, повестки могут быть разосланы заказным письмом по месту регистрации военнообязанных граждан.
Однако в дополнение к этому их будут дублировать электронным вариантом документа, который будет приходить в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Обратите внимание, что электронное уведомление о необходимости явки в военный комиссариат будет считаться врученным после того, как появится в личном кабинете. При этом и бумажный, и электронный варианты документа будут иметь равную юридическую силу.
В случае игнорирования повестки и неявки в военный комиссариат будут применены запретительные меры. Так, гражданам, которые не прибыли в военкомат, будет запрещено проходить регистрацию в качестве ИП или оформлять самозанятость.
Помимо этого, будут приостановлены регистрационные действия, которые связаны с транспортными средствами и недвижимым имуществом. В отношении нарушителя будут применены ограничения прав управления автомобилем и другими ТС, он не сможет взять деньги в кредит — в любой банковской организации ему будет отказано.
Региональные власти могут вводить дополнительные меры воздействия для лиц, уклоняющихся от службы, — к примеру, приостанавливать действие льгот или других преференций.
«Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд, и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты, займы и так далее, ” – отметил глава Комитета по обороне в Госдуме Андрей Картаполов.
О введении таких запретительных мер в отношении нарушителя придет уведомление в личном кабинете на портале «Госуслуги». Отмечается, что они будут сняты после того, как он выполнит свои обязательства и явится в военкомат.
В Уголовном кодексе в статье 328 представлена информация о мерах наказания в случае уклонения гражданина от несения воинской службы:
“Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет», — сказано в законе.
Согласно новым поправкам, ряд ведомств сможет передавать данные о гражданах в военные комиссариаты. К примеру, Министерство внутренних дел имеет право передавать сведения о том, где гражданин зарегистрирован, менял ли он место жительства.
В случае возбуждения в отношении призывников уголовных дел сведения в военные комиссариаты передаются органами дознания. Различные медицинские организации могут предоставлять информацию, связанную с состоянием здоровья гражданина.
Помимо этого, различная актуальная информация о военнообязанных может быть предоставлена Федеральной налоговой службой, судами, а также высшими учебными заведениями и некоторыми другими инстанциями.