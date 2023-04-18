В ДТП на Московской областной трассе пострадали три человека

По предварительной информации, пострадали три человека, пишет 360tv.ru. Сначала медицинская помощь понадобилась водителю пикапа и пассажирке другого автомобиля, но спустя время еще один человек почувствовал себя плохо. На место происшествия прибыли оперативные службы, тоннель был полностью перекрыт для движения по второму и третьему рядам. Движение восстановили спустя два часа после происшествия. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.