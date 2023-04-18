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Знак отличия «Трудовая доблесть Урала» появится в Свердловской области

18 апреля 2023, 10:22
Фото: 1MI
В Свердловской области создадут знак «Трудовая доблесть Урала». Это задумка главы региона Евгения Куйвашева.

В инициативе его уже поддержали депутаты Заксобрания. Такую награду будут присуждать представителям рабочих профессий. Закон парламентарии приняли 18 апреля сразу в трех чтениях, сообщает департамент информационной политики.

Отмечается, что в промышленном секторе Среднего Урала трудятся свыше 412 тысячи человек. Также в регионе есть более 12 тысяч промышленных предприятий.

На новую награду смогут претендовать жители Свердловской области, которые имеют от 20 лет рабочего стада по профессиям рабочих. Также это могут быть победители всероссийского или регионального конкурса профмастерства.

У претендента должна быть хотя бы одна из следующих наград:

  • госнаграда РФ, поощрение Президента РФ,
  • поощрение Правительства РФ,
  • награда федерального органа исполнительной власти,
  • награда Свердловской области,
  • почетное звание Свердловской области,
  • награда высшего органа госвласти Свердловской области,
  • знак отличия.

    Сам знак отличия будет представлять собой прорезную подвеску диаметром 28 миллиметров. Подвеска имеет вид восьмиконечной звезды с прямоугольными лучами.
Куйвашев вручил награду Путина свердловскому омбудсмену Мерзляковой
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#Елена Озерова#Свердловская область#Знак отличия#Награда#Рабочие#Общество
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