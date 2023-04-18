Знак отличия «Трудовая доблесть Урала» появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В инициативе его уже поддержали депутаты Заксобрания. Такую награду будут присуждать представителям рабочих профессий. Закон парламентарии приняли 18 апреля сразу в трех чтениях, сообщает департамент информационной политики.
Отмечается, что в промышленном секторе Среднего Урала трудятся свыше 412 тысячи человек. Также в регионе есть более 12 тысяч промышленных предприятий.
На новую награду смогут претендовать жители Свердловской области, которые имеют от 20 лет рабочего стада по профессиям рабочих. Также это могут быть победители всероссийского или регионального конкурса профмастерства.
У претендента должна быть хотя бы одна из следующих наград: