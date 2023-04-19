Фестиваль «Серебряный Меркурий» продлил сроки приема заявок участников до 28 апреля

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Как сообщает gorod55.ru, в этом году организаторы фестиваля решили продлить срок приема заявок, чтобы как можно больше представителей индустрии, включая digital-специалистов и маркетинговые агентства, смогли доработать свои кейсы и представить их на суд жюри.
«Серебряный Меркурий» дает возможность презентовать свои уникальные кейсы аудитории всероссийского масштаба, получить объективную экспертную оценку от жюри, развить свой профессиональный потенциал.
Участники фестиваля смогут не только выгодно «показать себя», но и получить бесценный опыт от взаимодействия со своими коллегами, найти новых партнеров и расширить клиентскую базу.
Фестиваль приглашает специалистов, разработавших новые, инновационные в своем направлении деятельности проекты, побороться за победу в «Серебряном Меркурии».
Прием заявок ведется на сайте https://www.silvermercury.ru/. Также на веб-ресурсе представлена вся необходимая информация о правилах участия в конкурсном отборе, составе экспертной комиссии и номинациях награждения.
Информационным партнером «Серебряного Меркурия» — 2023 выступает медиахолдинг 1MI.