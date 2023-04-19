Обрушилась многоуровневая парковка в Нью-Йорке: один погибший и пять пострадавших

На месте работают специальные службы, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося, пишет 360tv.ru. По предварительной информации, под завалами нет людей. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что уцелевшие конструкции парковки находятся в нестабильном состоянии, и на месте ЧП работает специальная техника. Видео с места происшествия уже появились в социальных сетях. Расположенная в 200 метрах от Всемирного торгового центра парковка обрушилась на неизвестных пока причинах, расследование ведут правоохранительные органы.