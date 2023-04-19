TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Обрушилась многоуровневая парковка в Нью-Йорке: один погибший и пять пострадавших

19 апреля 2023, 08:18
В результате обрушения многоуровневой парковки в одном из зданий на Манхэттене в Нью-Йорке погиб один человек, еще пять получили ранения, сообщили представители пожарных служб города.

На месте работают специальные службы, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося, пишет 360tv.ru. По предварительной информации, под завалами нет людей. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что уцелевшие конструкции парковки находятся в нестабильном состоянии, и на месте ЧП работает специальная техника. Видео с места происшествия уже появились в социальных сетях. Расположенная в 200 метрах от Всемирного торгового центра парковка обрушилась на неизвестных пока причинах, расследование ведут правоохранительные органы.

Подпишитесь
Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:24
Селезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана
Вчера, 12:24
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
17 апреля 05:44
Стал известен график выходных на майские праздники в 2023 году
Вчера, 09:46
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
17 апреля 16:54
Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле с 1 мая: топ-5 самых важных вопросов
Вчера, 07:05