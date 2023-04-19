В Нижнем Тагиле вырос спрос на умные розетки и лампочки

Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены смарт-устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счёт упрощения технических параметров. При этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей.