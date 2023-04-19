В Нижнем Тагиле вырос спрос на умные розетки и лампочки

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Чаще всего тренд на интеллектуальные устройства и различные датчики фиксируется в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Серове и других.
Самой большой спрос возник на категорию смарт-розеток. Покупка таких устройств с целью экономии электричества увеличились на 71% по сравнению с прошлым годом. Следующими по популярности находятся интеллектуальные системы освещения. Их стали приобретать чаще на 58%.
Главным элементом умного дома остаются лампы с интеллектуальной системой освещения. Их доля занимает около 60% от покупок всех умных устройств.
Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены смарт-устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счёт упрощения технических параметров. При этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей.
Стоит отметить, что многие российские компании стараются обеспечить стабильную и надежную работу всех умных устройств. Например, инженеры МегаФона запустили и модернизировали свыше сотни базовых станций в городах Свердловской области. В течение 2023 года планируется увеличить ассортимент товаров для умного дома более чем на 30%.