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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Роспотребнадзор признал незаконным требование Wildberries платить за возврат брака

20 апреля 2023, 08:02
Wildberries не может требовать от клиентов оплаты за возврат бракованных товаров, решило подмосковное управление Роспотребнадзора.

Если продавец не предупредил заранее о дефектах товара, то покупатель имеет право потребовать замены товара, устранения брака или полного возмещения стоимости, пишет 360tv.ru. с ссылкой на РБК. Таким образом, взимая деньги за возврат бракованных товаров, Wildberries нарушает закон. Компания заявила, что намерена обжаловать это решение суда, указав на то, что судья не разобрался во всех обстоятельствах, к тому же на заседании отсутствовал представитель Wildberries.

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