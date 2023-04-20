В России выявлен новый подвид коронавируса, но вспышки заболеваемости не ожидается

В России уже зарегистрировано более 600 мутантов коронавируса, однако специалисты пока не видят угрозы со стороны «арктура», пишут NEWS.ru. Несмотря на то, что этот вариант может быть заразным, заболевание при нем протекает в легкой форме. Ранее этот субвариант был выявлен в Индии. Санитарное ведомство Роспотребнадзор отметило, что не требуется введение каких-либо ограничений в связи с выявлением нового варианта коронавируса в стране.