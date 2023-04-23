Семь тонн зараженных паразитами киви из Ирана найдены в Свердловской области

При этом тутовая щитовка для организма человека безвредна, поэтому специалисты надзорных органов не стали запрещать распространение продукции. Зараженный паразитами фрук появится на прилавках, а для безопасного употребления этих киви их достаточно промыть водой — как и любой другой фрукт или овощ из магазина перед приготовлением.