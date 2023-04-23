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Семь тонн зараженных паразитами киви из Ирана найдены в Свердловской области

23 апреля 2023, 05:22
Фото: 1MI
Фрукт из Ирана, зараженный тутовой щитовкой, попал в Свердловскую область. Семь тонн киви с паразитом обнаружили специалисты Россельхознадзора из Екатеринбурга, однако из продажи товар не изъят — фрукт можно употреблять в пищу.

Продуктовая база в Екатеринбурге днем 20 апреля стала место проверки областным управлением Россельхознадзора. Фитосанитарный контроль в сопровождении специалистов лаборатории досмотрел партию фруктов из Ирана. Оказалось, что семь тонн киви, завезенных в Свердловскую область, были поражены паразитом. Тутовая щитовка, поселившаяся на импортных киви, является карантинным вредным организмом.

При этом тутовая щитовка для организма человека безвредна, поэтому специалисты надзорных органов не стали запрещать распространение продукции. Зараженный паразитами фрук появится на прилавках, а для безопасного употребления этих киви их достаточно промыть водой — как и любой другой фрукт или овощ из магазина перед приготовлением.

Продавать заражённые киви разрешили в Свердловской области
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#Происшествия#Фрукты#Россельхознадзор#Продукты#Паразиты#Екатеринбург
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