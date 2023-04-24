Беспилотный транспорт и удаленная работа: как представляют город будущего россияне

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По данным исследователей, россияне одобрительно относятся у цифровизации многих жизни, так как это облегчает их жизнь, пишут «Новости Волгограда».
Всего в опросе, который состоялся в марте, участвовали 1 600 респондентов. Их опрашивали по телефону.
Среди положительного цифрового будущего россияне видят возможность дистанционной работы – без похода в офис. Таким образом большинство респондентов считает, что будет более трудоспособным и полезным в работе.
Также россияне уверены, что в будущем улучшится экология. В том числе, что человек станет меньше вредить природе. Респонденты упоминали развитие электротранспорта, интеграцию ферм и многие другие процессы снижения выбросов в окружающую среду.
Помимо этого, опрошенные полагают, что в цифровом будущем появятся беспилотные и летательные машины, будут развиваться биомедицинские технологии. Что благодаря ним болезни будут выявляться быстрее, также как и лечиться.
Россияне предсказывают и более активное применение искусственного интеллекта для обеспечения безопасности. И они думают, что сфера строительства станет высокотехнологичнее.