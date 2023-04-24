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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

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Беспилотный транспорт и удаленная работа: как представляют город будущего россияне

24 апреля 2023, 13:07
Фото: 1MI
О том, каким видят будущее жители России, регулярно выясняют в Центре СИТИ НИУ ВШЭ.

По данным исследователей, россияне одобрительно относятся у цифровизации многих жизни, так как это облегчает их жизнь, пишут «Новости Волгограда».

Всего в опросе, который состоялся в марте, участвовали 1 600 респондентов. Их опрашивали по телефону.

Среди положительного цифрового будущего россияне видят возможность дистанционной работы – без похода в офис. Таким образом большинство респондентов считает, что будет более трудоспособным и полезным в работе.

Также россияне уверены, что в будущем улучшится экология. В том числе, что человек станет меньше вредить природе. Респонденты упоминали развитие электротранспорта, интеграцию ферм и многие другие процессы снижения выбросов в окружающую среду.

Помимо этого, опрошенные полагают, что в цифровом будущем появятся беспилотные и летательные машины, будут развиваться биомедицинские технологии. Что благодаря ним болезни будут выявляться быстрее, также как и лечиться.

Россияне предсказывают и более активное применение искусственного интеллекта для обеспечения безопасности. И они думают, что сфера строительства станет высокотехнологичнее.

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#Елена Озерова#Цифровизация#Искусственный интеллект#Удаленная работа#Общество#Свердловская область
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