Собаке из поселка под Качканаром разрубили голову топором

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
По информации местных жителей, хозяин собаки в поселке Косьва захотел избавится от него и заказал убить пса знакомому. Тот решил сделать это при помощи топора, но промахнулся, нанеся животному рубленую рану головы.
Собаку спасли волонтеры, доставив ее в местную ветеринарную клинику с диагнозом — открытая сложная рана с дефицитом мягких тканей, переломом орбитальной связки и травматическим выпадом глазного яблока. Животному провели операцию, теперь ему предстоит период лечения и восстановления.
Местные жители остались возмущены поступком хозяина и неудавшегося убийцы. Они считают, что обоих нужно привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
Виновные должны быть наказаны! Почему всегда страдают животных, от рук этих нелюдей? Почему в большинстве случаев им это сходит с рук? В этот раз мы пойдем до конца! — поделилась мнением в соцсетях Светлана Куликова.