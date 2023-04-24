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Собаке из поселка под Качканаром разрубили голову топором

24 апреля 2023, 05:41
Фото: Группа ВК «Собачники Нижнего Тагила»
Неизвестный в поселке под Качканаром попытался убить собаку, ударив ее топором по голове. В результате пес остался жив, но получил тяжелую травму. Сейчас его лечением занимаются волонтеры.

По информации местных жителей, хозяин собаки в поселке Косьва захотел избавится от него и заказал убить пса знакомому. Тот решил сделать это при помощи топора, но промахнулся, нанеся животному рубленую рану головы.

Собаку спасли волонтеры, доставив ее в местную ветеринарную клинику с диагнозом — открытая сложная рана с дефицитом мягких тканей, переломом орбитальной связки и травматическим выпадом глазного яблока. Животному провели операцию, теперь ему предстоит период лечения и восстановления.

Собаке из поселке под Качканаром разрубили голову топоромСобаке из поселке под Качканаром разрубили голову топором
Собаке из поселке под Качканаром разрубили голову топоромСобаке из поселке под Качканаром разрубили голову топором
Собаке из поселке под Качканаром разрубили голову топором
Фото: Группа ВК «Собачники Нижнего Тагила»

Местные жители остались возмущены поступком хозяина и неудавшегося убийцы. Они считают, что обоих нужно привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Виновные должны быть наказаны! Почему всегда страдают животных, от рук этих нелюдей? Почему в большинстве случаев им это сходит с рук? В этот раз мы пойдем до конца! — поделилась мнением в соцсетях Светлана Куликова.
#Анна Григорьева#Происшествия#Свердловская область#Собака#Травма#Топор
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