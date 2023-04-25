«Эшелон Победы» прибудет в Нижний Тагил 3 мая

«Эшелон Победы» демонстрирует подвижной состав, который эксплуатировался в годы войны и послевоенный период. В него входят солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. Также в одном из вагонов будет организована музейная выставка «Дорога помогает победить». На открытых платформах состава выставят военную технику, в том числе и танк Т-34, а также промышленные станки довоенного и военного времени.