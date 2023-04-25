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«Эшелон Победы» прибудет в Нижний Тагил 3 мая

25 апреля 2023, 05:04
Фото: TagilCity.ru
К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне по нескольким российским регионам, в том числе и Свердловской области» проедет ретропоезд «Эшелон Победы». В Нижний Тагил состав прибудет 3 мая.

Два состава паровозов «Эшелон Победы» будут курсировать в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО в период с 29 апреля по 23 мая. Жители Нижнего Тагила смогут ознакомится с экспозицией состава 3 мая. Поезд простоит на перроне железнодорожного вокзала с 13:30 до 16:00.

«Эшелон Победы» демонстрирует подвижной состав, который эксплуатировался в годы войны и послевоенный период. В него входят солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. Также в одном из вагонов будет организована музейная выставка «Дорога помогает победить». На открытых платформах состава выставят военную технику, в том числе и танк Т-34, а также промышленные станки довоенного и военного времени.

Во время стоянки «Эшелона Победы» тагильчане смогут зайти внутрь, осмотреть экспозицию, послушать рассказ экскурсовода и сделать фото на память. Торжественная встреча поезда пройдет с концертом и реконструкцией атмосферы мая 1945 года, когда подобные эшелоны встречали с фронта.

#Анна Григорьева#9 Мая#Эшелон победы#Концерт#Война#Общество#Нижний Тагил
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