Пир с шашлыками был замечен на кладбище в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Православные в эту дату отмечают родительский день, пишет Е1. По словам очевидцев событий, они видели целые толпы отдыхающих. Дым от их шашлыков витал прямо над могилами. Также поблизости стоял запах мяса.
Пользователи соцсетей раскритиковали отдыхающих, сказав, что они таким образом оскорбляют память усопших. Отдельно интернет-пользователи отметили, что сейчас вовсе действует противопожарный режим – то есть разводить костры и жарить шашлыки нельзя где бы то не было.