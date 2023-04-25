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Пир с шашлыками был замечен на кладбище в Екатеринбурге

25 апреля 2023, 14:48
Фото: 1MI
На Широкореченском кладбище в Екатеринбурге 25 апреля был замечен пир с шашлыками, устроенный горожанами.

Православные в эту дату отмечают родительский день, пишет Е1. По словам очевидцев событий, они видели целые толпы отдыхающих. Дым от их шашлыков витал прямо над могилами. Также поблизости стоял запах мяса.

Пользователи соцсетей раскритиковали отдыхающих, сказав, что они таким образом оскорбляют память усопших. Отдельно интернет-пользователи отметили, что сейчас вовсе действует противопожарный режим – то есть разводить костры и жарить шашлыки нельзя где бы то не было.

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#Шашлыки#Кладбище#Пир#Происшествия#Екатеринбург#Елена Озерова
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