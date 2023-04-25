Пир с шашлыками был замечен на кладбище в Екатеринбурге

Пользователи соцсетей раскритиковали отдыхающих, сказав, что они таким образом оскорбляют память усопших. Отдельно интернет-пользователи отметили, что сейчас вовсе действует противопожарный режим – то есть разводить костры и жарить шашлыки нельзя где бы то не было.