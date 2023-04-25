УГМК впервые проведет «Форум трансформации» о будущем компании

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Участники онлайн-форума расскажут об основных направлениях работы в рамках корпоративной стратегии:
Отдельные тематические блоки будут посвящены цифровым решениям в горной металлургии, а также новым технологиям на производстве. Например, искусственному интеллекту, роботизации и переходу на альтернативные источники топлива.
Директор по трансформации ОАО «УГМК» Джахангир Махмудов рассказал об основной цели форума.
Основная цель Форума трансформации — рассказать просто о сложном, обсудить наиболее важные изменения, которые помогают УГМК достигать поставленных стратегических целей и сохранять лидерство на рынке. Формат открытого обсуждения поможет каждому из наших коллег лучше понять цели компании и вовлечься в их достижение. Более того, люди, не работающие в УГМК, но связанные с нашими отраслями, также хотели бы принять участие в форуме. Среди них наши потенциальные партнеры, соискатели и другие заинтересованные люди, которым интересно сотрудничество с УГМК сейчас или в будущем. Нам тоже это интересно. Вот почему в этом году мы делаем основной упор на онлайн-трансляцию и приглашаем к участию не только внутреннюю аудиторию, но и внешнюю, — сообщил Джахангир Махмудов.
Подключиться к обсуждению будущего компании, задать вопрос спикерам сможет любой желающий. Прямая трансляция будет идти в официальных каналах УГМК во ВКонтакте (https://vk.cc/cnsQGX), в Telegram (https://t.me/ummc_media) и на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AfdsFQ4CRlQ). Там же будет доступна и запись Форума сразу после его окончания.