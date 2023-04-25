УГМК впервые проведет «Форум трансформации» о будущем компании

Подключиться к обсуждению будущего компании, задать вопрос спикерам сможет любой желающий. Прямая трансляция будет идти в официальных каналах УГМК во ВКонтакте (https://vk.cc/cnsQGX), в Telegram (https://t.me/ummc_media) и на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AfdsFQ4CRlQ). Там же будет доступна и запись Форума сразу после его окончания.