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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

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УГМК впервые проведет «Форум трансформации» о будущем компании

25 апреля 2023, 06:43
Фото: ОАО «УГМК»
Онлайн-событие «Форум трансформации» стартует 27 апреля в 08:00 по московскому времени. Спикерами мероприятия станут руководители УГМК.

Участники онлайн-форума расскажут об основных направлениях работы в рамках корпоративной стратегии:

  • безопасность труда,
  • развитие ресурсной базы и геологоразведка,
  • закупки и логистика,
  • операционные улучшения и другие темы.

Отдельные тематические блоки будут посвящены цифровым решениям в горной металлургии, а также новым технологиям на производстве. Например, искусственному интеллекту, роботизации и переходу на альтернативные источники топлива.

Фото: ОАО «УГМК»

Директор по трансформации ОАО «УГМК» Джахангир Махмудов рассказал об основной цели форума.

Основная цель Форума трансформации — рассказать просто о сложном, обсудить наиболее важные изменения, которые помогают УГМК достигать поставленных стратегических целей и сохранять лидерство на рынке. Формат открытого обсуждения поможет каждому из наших коллег лучше понять цели компании и вовлечься в их достижение. Более того, люди, не работающие в УГМК, но связанные с нашими отраслями, также хотели бы принять участие в форуме. Среди них наши потенциальные партнеры, соискатели и другие заинтересованные люди, которым интересно сотрудничество с УГМК сейчас или в будущем. Нам тоже это интересно. Вот почему в этом году мы делаем основной упор на онлайн-трансляцию и приглашаем к участию не только внутреннюю аудиторию, но и внешнюю, — сообщил Джахангир Махмудов.

Подключиться к обсуждению будущего компании, задать вопрос спикерам сможет любой желающий. Прямая трансляция будет идти в официальных каналах УГМК во ВКонтакте (https://vk.cc/cnsQGX), в Telegram (https://t.me/ummc_media) и на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AfdsFQ4CRlQ). Там же будет доступна и запись Форума сразу после его окончания.

#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Верхняя Пышма#Общество#УГМК#Группа УГМК#Форум#Конференция
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