В Екатеринбурге родители заявили о подозрительных женщинах с конфетами

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Эти сообщения рассылают по чатам представители родительских комитетов и учителя. Они утверждают, что в районе Уралмаша две женщины в темных одеждах предлагают детям съесть конфеты, за что даже готовы им заплатить, пишет Е1.
В Уральском родительском комитете отметили, что это, вероятнее всего просто очередная «страшилка» для родителей. В полиции сказали, что заявлений им не поступало. Но на всякий случай они советуют поговорить с детьми на тему того, что не стоит ничего брать у незнакомцев.