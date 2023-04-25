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В Екатеринбурге родители заявили о подозрительных женщинах с конфетами

25 апреля 2023, 10:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге родители детей обеспокоены сообщениями, которые появились в мессенджерах. В них сказано, якобы некая женщина ходит по улицам с конфетами, которые предлагает съесть детям.

Эти сообщения рассылают по чатам представители родительских комитетов и учителя. Они утверждают, что в районе Уралмаша две женщины в темных одеждах предлагают детям съесть конфеты, за что даже готовы им заплатить, пишет Е1.

В Уральском родительском комитете отметили, что это, вероятнее всего просто очередная «страшилка» для родителей. В полиции сказали, что заявлений им не поступало. Но на всякий случай они советуют поговорить с детьми на тему того, что не стоит ничего брать у незнакомцев.

О вспышке опасной инфекции сообщают в родительских чатах Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Конфеты#Пакет#Женщины#Родительские чаты#Происшествия
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