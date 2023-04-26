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Более 22 тысяч тагильчан проголосовали за объекты благоустройства 2024 года

26 апреля 2023, 05:57
Фото: 1MI
Больше 22 тысяч человек проголосовали за будущие объекты благоустройства в Нижнем Тагиле. Первое место по-прежнему занимет территория в районе домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей. За нее проголосовали почти 11 тысяч человек.

Лидером голосования остается территория домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей. За нее свои голоса отдали 10933 тагильчан.

Фото: Городская среда

Второе место по количеству голосов занимает площадь перед зданием Машиностроительного техникума по проспекту Вагоностроителей, 14а — 4328 голосов.

Фото: Городская среда

В тройке лидеров лесопарковая территория поселка Рудника им. III Интернационала. За нее проголосовали 4 328 жителей Нижнего Тагила.

Фото: Городская среда

За пешеходную территорию по Ленинградскому проспекту от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского отдали 2217 голосов.

Фото: Городская среда

Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев подчеркнул важность каждого отданного за ту или иную территорию голоса.

С каждым годом в голосовании участвуют все больше тагильчан, а, значит, все больше человек влияют на выбор приоритетов в части благоустройства города. В этом году выдвинуто четыре общественных пространства. И жителям предстоит решить, какое из них будет преобразовано в первую очередь. Средства на благоустройство получит площадка, за которую будет отдано больше всего голосов, — отметил Владислав Пинаев.

Свое мнение о том, какие общественные территории должны благоустроить в первую очередь, высказали более 268 тысяч уральцев.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов уверен, что каждый житель региона хочет, чтоб его город стал более красивым и уютным.

Уверен, что заданный свердловчанами в первые же дни кампании темп голосования сохранится. Ведь каждый из нас хочет, чтобы его город стал более красивым, уютным, чтобы в шаговой доступности от него были современные площадки для занятий спортом, места для прогулок с детьми и друзьями и просто для спокойного отдыха. И именно сейчас все — в наших руках. Сегодня как никогда важен взвешенный и осознанный выбор, важен каждый голос, поскольку сделать наши города комфортными мы можем только вместе, — сказал Николай Смирнов.
Фото: Городская среда

Напомним, онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. Участие в голосовании доступно любому жителю своего города, достигшему 14-летнего возраста. У каждого есть только один голос. Высказать свое мнение можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Тагильчане могут обратиться за помощью и к волонтёрам нацпроекта, для которых разработано специальное приложение. Добровольцы будут дежурить на городских субботниках, посещать предприятия и образовательные учреждения. Узнать их можно по специальной брендированной одежде.

В этом году по федеральной программе реконструируют парк у Выйского пруда. По задумке будут сохранены существующие пешеходные дорожки. К ним планируют добавить игровые площадки для детей и любителей активного образа жизни. Также сделают небольшую смотровую площадку с видом на пруд, поставят лавочки и урны, оборудуют велопарковки,
а существующая волейбольная площадка приобретет новый вид. Зону досуга закроют от дороги живой изгородью из кустарников. Спилят старые тополя, но остальные деревья (яблони и березы) трогать не будут. Общая площадь озеленения составит более 4 тысяч квадратных метров. У парка подготовят 74 парковочных места, заасфальтируют разворотные площадки и зоны разгрузки машин. За счет пандусов и приподнятых пешеходных переходов создадут условия для комфортного передвижения маломобильных групп населения. После завершения благоустройства прогулочный маршрут продолжится до дублера Черноисточинского шоссе.

Фото: Городская среда
#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Свердловская область#Общество#Голосование#Николай Смирнов#Благоустройство
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