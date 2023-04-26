Более 22 тысяч тагильчан проголосовали за объекты благоустройства 2024 года

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Лидером голосования остается территория домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей. За нее свои голоса отдали 10933 тагильчан.
Второе место по количеству голосов занимает площадь перед зданием Машиностроительного техникума по проспекту Вагоностроителей, 14а — 4328 голосов.
В тройке лидеров лесопарковая территория поселка Рудника им. III Интернационала. За нее проголосовали 4 328 жителей Нижнего Тагила.
За пешеходную территорию по Ленинградскому проспекту от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского отдали 2217 голосов.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев подчеркнул важность каждого отданного за ту или иную территорию голоса.
С каждым годом в голосовании участвуют все больше тагильчан, а, значит, все больше человек влияют на выбор приоритетов в части благоустройства города. В этом году выдвинуто четыре общественных пространства. И жителям предстоит решить, какое из них будет преобразовано в первую очередь. Средства на благоустройство получит площадка, за которую будет отдано больше всего голосов, — отметил Владислав Пинаев.
Свое мнение о том, какие общественные территории должны благоустроить в первую очередь, высказали более 268 тысяч уральцев.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов уверен, что каждый житель региона хочет, чтоб его город стал более красивым и уютным.
Уверен, что заданный свердловчанами в первые же дни кампании темп голосования сохранится. Ведь каждый из нас хочет, чтобы его город стал более красивым, уютным, чтобы в шаговой доступности от него были современные площадки для занятий спортом, места для прогулок с детьми и друзьями и просто для спокойного отдыха. И именно сейчас все — в наших руках. Сегодня как никогда важен взвешенный и осознанный выбор, важен каждый голос, поскольку сделать наши города комфортными мы можем только вместе, — сказал Николай Смирнов.
Напомним, онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. Участие в голосовании доступно любому жителю своего города, достигшему 14-летнего возраста. У каждого есть только один голос. Высказать свое мнение можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Тагильчане могут обратиться за помощью и к волонтёрам нацпроекта, для которых разработано специальное приложение. Добровольцы будут дежурить на городских субботниках, посещать предприятия и образовательные учреждения. Узнать их можно по специальной брендированной одежде.
В этом году по федеральной программе реконструируют парк у Выйского пруда. По задумке будут сохранены существующие пешеходные дорожки. К ним планируют добавить игровые площадки для детей и любителей активного образа жизни. Также сделают небольшую смотровую площадку с видом на пруд, поставят лавочки и урны, оборудуют велопарковки,
а существующая волейбольная площадка приобретет новый вид. Зону досуга закроют от дороги живой изгородью из кустарников. Спилят старые тополя, но остальные деревья (яблони и березы) трогать не будут. Общая площадь озеленения составит более 4 тысяч квадратных метров. У парка подготовят 74 парковочных места, заасфальтируют разворотные площадки и зоны разгрузки машин. За счет пандусов и приподнятых пешеходных переходов создадут условия для комфортного передвижения маломобильных групп населения. После завершения благоустройства прогулочный маршрут продолжится до дублера Черноисточинского шоссе.