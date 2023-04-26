Более 22 тысяч тагильчан проголосовали за объекты благоустройства 2024 года

В этом году по федеральной программе реконструируют парк у Выйского пруда. По задумке будут сохранены существующие пешеходные дорожки. К ним планируют добавить игровые площадки для детей и любителей активного образа жизни. Также сделают небольшую смотровую площадку с видом на пруд, поставят лавочки и урны, оборудуют велопарковки,

а существующая волейбольная площадка приобретет новый вид. Зону досуга закроют от дороги живой изгородью из кустарников. Спилят старые тополя, но остальные деревья (яблони и березы) трогать не будут. Общая площадь озеленения составит более 4 тысяч квадратных метров. У парка подготовят 74 парковочных места, заасфальтируют разворотные площадки и зоны разгрузки машин. За счет пандусов и приподнятых пешеходных переходов создадут условия для комфортного передвижения маломобильных групп населения. После завершения благоустройства прогулочный маршрут продолжится до дублера Черноисточинского шоссе.