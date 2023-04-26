TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

РПЦ призывает запретить переносить человеческий образ на искусственный интеллект

26 апреля 2023, 07:07
Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) призывает установить запрет на перенесение человеческого образа на искусственный интеллект.

Он отметил, что необходимо запретить использование в технологиях и программах искусственного интеллекта голосов, лиц и образов, которые имеют сходство с человеком. Также священнослужитель заявил о необходимости запретить одушевление роботов и программ , пишет 360tv.ru.

Отец Федор отметил, что на законодательном уровне следует разработать дисклеймер для нейросетей, чтобы пользователь понимал, что он общается с искусственным интеллектом. В качестве примера он привел Китай, где разработчики несут ответственность за содержание программ и за их трансляцию как на административном, так и на уголовном уровне. Следует отметить, что информация была сообщена газете "Ведомости".

Подпишитесь
Восемь домов сгорели в поселке Висим под Нижним Тагилом во время пожара 25 апреля
Сегодня, 05:51
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 26 апреля
Сегодня, 06:41
TagilCity.ru подтвердил статус самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила в 2023 году
Сегодня, 05:19
Убивший жену житель Нижнего Тагила Сергей Какшин погиб на СВО
Вчера, 04:44
Человек погиб при массовом пожаре в 92 зданиях в Сосьве Свердловской области
Сегодня, 04:20
Вкусная работа: есть пельмени и получать зарплату предложили на птицефабрике на Урале
Сегодня, 08:40