РПЦ призывает запретить переносить человеческий образ на искусственный интеллект

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Он отметил, что необходимо запретить использование в технологиях и программах искусственного интеллекта голосов, лиц и образов, которые имеют сходство с человеком. Также священнослужитель заявил о необходимости запретить одушевление роботов и программ , пишет 360tv.ru.
Отец Федор отметил, что на законодательном уровне следует разработать дисклеймер для нейросетей, чтобы пользователь понимал, что он общается с искусственным интеллектом. В качестве примера он привел Китай, где разработчики несут ответственность за содержание программ и за их трансляцию как на административном, так и на уголовном уровне. Следует отметить, что информация была сообщена газете "Ведомости".