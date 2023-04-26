РПЦ призывает запретить переносить человеческий образ на искусственный интеллект

Отец Федор отметил, что на законодательном уровне следует разработать дисклеймер для нейросетей, чтобы пользователь понимал, что он общается с искусственным интеллектом. В качестве примера он привел Китай, где разработчики несут ответственность за содержание программ и за их трансляцию как на административном, так и на уголовном уровне. Следует отметить, что информация была сообщена газете "Ведомости".