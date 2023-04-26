В Березовском вор с уголовным стажем в 15 лет зарезал врача скорой на вызове к жене

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Подозреваемый — ранее судимый местный житель, который причинил проникающее ранение в грудь приехавшему 28-летнему фельдшеру из-за личной неприязни. Работник скорой медицинской помощи был доставлен в больницу, но скончался там же.
Подозреваемый задержан и допрошен, однако находился в невменяемом состоянии из-за употребления алкоголя. Он напал на молодого врача, который приехал на вызов к жене нападавшего. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, житель Березовского уже имел проблемы с законом: он провел 15 лет в заключении за две кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 1999 году он также с ножом напал на бывшую супругу.
Сейчас сыщики уголовного розыска и СКР совместно выясняют все детали произошедшего случая. Подозреваемый будет привлечен к ответственности за совершенное им преступление по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).