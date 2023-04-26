В Березовском вор с уголовным стажем в 15 лет зарезал врача скорой на вызове к жене

Подозреваемый задержан и допрошен, однако находился в невменяемом состоянии из-за употребления алкоголя. Он напал на молодого врача, который приехал на вызов к жене нападавшего. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, житель Березовского уже имел проблемы с законом: он провел 15 лет в заключении за две кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 1999 году он также с ножом напал на бывшую супругу.