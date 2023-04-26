Вкусная работа: есть пельмени и получать зарплату предложили на птицефабрике на Урале

Специалист должен будет каждые два часа отбирать замороженные пельмени, варить их. Далее ему предстоит сама дегустация: оценивать качество и вкус пельменей, заполнять чек-лист и делать фотографии. Вакансия была размещена на сайте HeadHunter, и работодатель называет ее «работой мечты», где можно есть вкусную еду и зарабатывать деньги. В предложении от птицефабрики также указаны различные льготы, такие как официальное трудоустройство, спецодежда, бесплатное питание и транспортировка.