TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Изображение материала

Вкусная работа: есть пельмени и получать зарплату предложили на птицефабрике на Урале

26 апреля 2023, 08:40
Фото: 1MI

Вакансия дегустатора пельменей открылась на Урале

Получить работу дегустатора пельменей с зарплатой от 25 тысяч рублей можно на птицефабрике в Свердловской области. Работа предполагает дегустацию пельменей каждые два часа, фотофиксацию и оценку продукции.

Специалист должен будет каждые два часа отбирать замороженные пельмени, варить их. Далее ему предстоит сама дегустация: оценивать качество и вкус пельменей, заполнять чек-лист и делать фотографии. Вакансия была размещена на сайте HeadHunter, и работодатель называет ее «работой мечты», где можно есть вкусную еду и зарабатывать деньги. В предложении от птицефабрики также указаны различные льготы, такие как официальное трудоустройство, спецодежда, бесплатное питание и транспортировка.

Всего через сутки после появления в СМИ информации о такой необычной работе вакансия была закрыта: указано, что работодатель уже нашел кандидата на такую работу.

#Общество#Пельмени#Еда#Вакансия#Работа#Работодатель#Свердловская область
Подпишитесь
Восемь домов сгорели в поселке Висим под Нижним Тагилом во время пожара 25 апреля
Сегодня, 05:51
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 26 апреля
Сегодня, 06:41
TagilCity.ru подтвердил статус самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила в 2023 году
Сегодня, 05:19
Убивший жену житель Нижнего Тагила Сергей Какшин погиб на СВО
Вчера, 04:44
Человек погиб при массовом пожаре в 92 зданиях в Сосьве Свердловской области
Сегодня, 04:20