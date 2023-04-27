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Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками

27 апреля 2023, 11:54
Фото: 1MI
Жителей поселка Черноисточинска под Нижним Тагилом возмутило проведение соревнований по мотогонкам в лесу близ населенного пункта 22 апреля. Они считают, что подобные заезды незаконны и опасны. Организатор гонок утверждает, что никаких соревнований не проводилось, а были лишь дружеские «покатушки».

Жители против

20 апреля жители поселка Черноисточинск заметили в ближайшем лесу подготовку к какому-то мероприятию: несколько мужчин расчищали места под туалет и палатку. Оказалось, что в этом месте через два дня запланированы гонки на мотоциклах.

Соседка в пятницу позвонила в лесное хозяйство, отделы культуры и архитектуры, а также в администрацию Горноуральского округа. Все в голос сказали, что никаких мотогонок быть не может. Но все же 22 апреля пошли машины и мотоциклы в огромном количестве, — рассказала TagilCity.ru жительница поселка Лариса.

В связи с этим сельчане вызвали сотрудников правоохранительных органов. По словам Ларисы, сначала на место приехал экипаж ГИБДД, а после полицейские из отдела №21 в Нижнем Тагиле. Помимо сомнений в законности проведения самих мотогонок, жители Черноисточинска также опасались за свое жилье, так как посчитали, что участники и зрители не соблюдали противопожарный режим.

Соседка еще сказала (полицейским — прим. редакции): «Смотрите, они шашлыки прямо в лесу жарят, а наши дома находятся в 20 метрах», — рассказала Лариса.
Мангал с шашлыками на мотогонках жители Черноисточинска сняли на фотоМангал с шашлыками на мотогонках жители Черноисточинска сняли на фото
Мангал с шашлыками на мотогонках жители Черноисточинска сняли на фото
Фото: TagilCity.ru

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт выезда полицейских редакции TagilCity.ru подтвердили:

По обращению граждан в отделе полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.

Оставшись недовольными проведенным мотокроссом, жители Черноисточинска написали коллективное письмо (имеется в распоряжении редакции) в правительство Свердловской области, природоохранную прокуратуру и региональное управление МЧС, где просят провести проверку по факту «массового несогласованного мероприятия».

Не соревнования, а «покатушки»

Руководитель школы мотоциклистов «Эндуро 96» Александр Шмаков, которого сельчане считают организатором соревнований, утверждает, что на самом деле никаких мотогонок в Черноисточинске не было.

Нам не требуется никакого разрешения, чтобы собраться и прокатиться с друзьями. Если бы это было какое-то официальное мероприятие, то, да, конечно, мы бы сделали разрешение. Но у нас не было какого-то официального мероприятия, — рассказал журналисту Александр Шмаков.

При этом в соцсетях в группе «Эндуро 96» опубликовано несколько постов с анонсами мероприятия по мотокроссу, где оно называется «Кубок Сталкера». Также есть условия для подачи заявок на участия, описана локация и трасса.

скриншот с группы ВК «Эндуро 96»скриншот с группы ВК «Эндуро 96»
скриншот с группы ВК «Эндуро 96»скриншот с группы ВК «Эндуро 96»
скриншот с группы ВК «Эндуро 96»

Кроме того, в группе размещен фотоальбом с мероприятия. На кадрах видны несколько десятков участников, флаги и баннеры с официальной символикой соревнований, касса для оплаты, видимо билетов для зрителей, и награждение победителей.

Фото: Группа ВК «Эндуро 96»

Сам Александр Шмаков не отрицает конфликта с жителями Черноисточинска 22 апреля. Однако, по его словам, полиция не нашла никаких нарушений, в том, числе и противопожарного режима. Также он утверждает, что агрессия была только со стороны сельчан:

Был один дяденька, который решил выстрелить из ружья в человека на мотоцикле. Но дело в том, что человек на мотоцикле является таким же участником движения, как и человек на автомобиле. Был второй момент. Женщина, которая больше всех возмущалась, посадила своего сына за руль, и он подрезал мотоциклистов, которые опять же являются такими же участниками движения. Но лично мы ни с кем не конфликтовали.

В полицию по этому поводу ни Александр, ни другие участники соревнований не обращались.

#Анна Григорьева#Мотоцикл#Соревнования#Гонки#Общество#Эксклюзив#ГГО и пригород#Нижний Тагил
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