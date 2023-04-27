Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками

В связи с этим сельчане вызвали сотрудников правоохранительных органов. По словам Ларисы, сначала на место приехал экипаж ГИБДД, а после полицейские из отдела №21 в Нижнем Тагиле. Помимо сомнений в законности проведения самих мотогонок, жители Черноисточинска также опасались за свое жилье, так как посчитали, что участники и зрители не соблюдали противопожарный режим.