Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
20 апреля жители поселка Черноисточинск заметили в ближайшем лесу подготовку к какому-то мероприятию: несколько мужчин расчищали места под туалет и палатку. Оказалось, что в этом месте через два дня запланированы гонки на мотоциклах.
Соседка в пятницу позвонила в лесное хозяйство, отделы культуры и архитектуры, а также в администрацию Горноуральского округа. Все в голос сказали, что никаких мотогонок быть не может. Но все же 22 апреля пошли машины и мотоциклы в огромном количестве, — рассказала TagilCity.ru жительница поселка Лариса.
В связи с этим сельчане вызвали сотрудников правоохранительных органов. По словам Ларисы, сначала на место приехал экипаж ГИБДД, а после полицейские из отдела №21 в Нижнем Тагиле. Помимо сомнений в законности проведения самих мотогонок, жители Черноисточинска также опасались за свое жилье, так как посчитали, что участники и зрители не соблюдали противопожарный режим.
Соседка еще сказала (полицейским — прим. редакции): «Смотрите, они шашлыки прямо в лесу жарят, а наши дома находятся в 20 метрах», — рассказала Лариса.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт выезда полицейских редакции TagilCity.ru подтвердили:
По обращению граждан в отделе полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.
Оставшись недовольными проведенным мотокроссом, жители Черноисточинска написали коллективное письмо (имеется в распоряжении редакции) в правительство Свердловской области, природоохранную прокуратуру и региональное управление МЧС, где просят провести проверку по факту «массового несогласованного мероприятия».
Руководитель школы мотоциклистов «Эндуро 96» Александр Шмаков, которого сельчане считают организатором соревнований, утверждает, что на самом деле никаких мотогонок в Черноисточинске не было.
Нам не требуется никакого разрешения, чтобы собраться и прокатиться с друзьями. Если бы это было какое-то официальное мероприятие, то, да, конечно, мы бы сделали разрешение. Но у нас не было какого-то официального мероприятия, — рассказал журналисту Александр Шмаков.
При этом в соцсетях в группе «Эндуро 96» опубликовано несколько постов с анонсами мероприятия по мотокроссу, где оно называется «Кубок Сталкера». Также есть условия для подачи заявок на участия, описана локация и трасса.
Кроме того, в группе размещен фотоальбом с мероприятия. На кадрах видны несколько десятков участников, флаги и баннеры с официальной символикой соревнований, касса для оплаты, видимо билетов для зрителей, и награждение победителей.
Сам Александр Шмаков не отрицает конфликта с жителями Черноисточинска 22 апреля. Однако, по его словам, полиция не нашла никаких нарушений, в том, числе и противопожарного режима. Также он утверждает, что агрессия была только со стороны сельчан:
Был один дяденька, который решил выстрелить из ружья в человека на мотоцикле. Но дело в том, что человек на мотоцикле является таким же участником движения, как и человек на автомобиле. Был второй момент. Женщина, которая больше всех возмущалась, посадила своего сына за руль, и он подрезал мотоциклистов, которые опять же являются такими же участниками движения. Но лично мы ни с кем не конфликтовали.
В полицию по этому поводу ни Александр, ни другие участники соревнований не обращались.