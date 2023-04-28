TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Изображение материала

Диоксид азота превысил норму в два раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 апреля

28 апреля 2023, 05:47
Фото: TagilCity.ru
Газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота в два раза во время замеров воздуха в Нижнем Тагиле 28 апреля.

Замеры проходили возле ж/д вокзала при температуре воздуха +4 градуса и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. 

Во время текущих замеров газоанализатор поймал в воздухе диоксид азота, диоксид серы и сероводород. После 20-минутных замеров прибор показал превышение диоксида азота в два раза. Показатель вещества составил 0,4 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Фото: TagilCity.ru

Диоксид азота относится ко второму классу опасности и в первую очередь влияет на дыхательную систему человека. Вещество может вызывать отеки слизистой, воспаление бронхов и трахеи, пневмонию, риниты и заболевания горла. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Информация о состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Замеры#Диоксид азота#Выбросы#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками
Вчера, 11:54
Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
Сегодня, 07:57
В Нижнем Тагиле за 2022 год увеличилось количество смертей от сердечных заболеваний
Вчера, 07:09
В Нижнем Тагиле не будет KFC: будет Rostic's
Вчера, 08:43
Свыше 60 человек сменили пол в Свердловской области за последние три года
Сегодня, 05:51