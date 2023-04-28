Свыше 60 человек сменили пол в Свердловской области за последние три года

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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В 2020 году 15 человек изменили свой пол в паспорте — из мужчин в женщин и наоборот. В 2021 году — 24 человека, а в 2022 году уже 22, сообщает издание «Новый день» со ссылкой на официальные данные ЗАГСа региона.
Россияне получили возможность менять пол в паспорте в 2018 году. Для этого нужно предоставить справку об изменении пола, выданную медицинским учреждением, при этом хирургическая операция не обязательна для получения такой справки.
Депутаты Госдумы РФ планируют запретить законодательно смену пола в паспорте из-за возникшей правовой коллизии. Согласно министру юстиции Константину Чуйченко, люди, изменившие пол в документах, могут столкнуться со сложностями при усыновлении детей, выходе на пенсию или если нарушат закон. Он также отмечает, что изменение пола в документах не соответствует концептуальным документам и конституционным приоритетам РФ.