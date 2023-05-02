Екатеринбуржцы попросили соседей тише заниматься сексом

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Согласно тексту записки, подобное уже происходило некоторое время назад. Соседи возмущены тем, что женщина кричала всю ночь. Они пригрозили обращением к собственнику квартиры и в полицию, если подобное повторится, пишет Е1.
По словам одной из соседок, письмо повесили на восьмом этаже. А крики раздавались с девятого. Они отметила, что тоже слышала звуки, но спать они ей не помешали.
Еще один случай произошел с жителями другого многоэтажного дома. Они тоже разместили обращение в подъезде и попросили пару уехать в частный дом или отель. А также угрожали полицией.