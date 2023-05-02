TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Изображение материала

Екатеринбуржцы попросили соседей тише заниматься сексом

2 мая 2023, 17:38
Фото: 1MI
Жители многоэтажного дома на улице Авиационная, 48а в Екатеринбурге пожаловались на соседку, которая ведет себя слмшком громко во время интимной близости. В ночь на 1 мая жители не могли уснуть и повесили обращение к нарушительнице спокойствия.

Согласно тексту записки, подобное уже происходило некоторое время назад. Соседи возмущены тем, что женщина кричала всю ночь. Они пригрозили обращением к собственнику квартиры и в полицию, если подобное повторится, пишет Е1.

По словам одной из соседок, письмо повесили на восьмом этаже. А крики раздавались с девятого. Они отметила, что тоже слышала звуки, но спать они ей не помешали.

Еще один случай произошел с жителями другого многоэтажного дома. Они тоже разместили обращение в подъезде и попросили пару уехать в частный дом или отель. А также угрожали полицией.

#Ирина Кирилова#Соседи#Проблема#Жалоба#Общество#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и вырубка деревьев
Сегодня, 10:29
В Нижнем Тагиле в День Победы прогремит праздничный салют
Сегодня, 10:29
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14
Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
29 апреля 11:38
Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:19
Десятки жителей Нижнего Тагила получили штрафы за шашлыки и сжигание мусора
Сегодня, 10:07