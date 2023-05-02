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Published Сегодня, 10:49

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В аэропорту Екатеринбурга багаж пассажиров сбросили на пол

2 мая 2023, 10:49
Фото: 1MI
Багаж прилетевших из Дубая пассажиров сбросили на пол. Это случилось 1 мая в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

По словам одного из пассажиров, чемоданы пассажиров вывалили в кучу. Пассажиры с детьми, женщины и другие туристы выискивали в куче свои вещи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

В результате по этому факту транспортной прокуратурой начат проверка. Сотрудниками ведомства будет установлено, нарушались ли права пассажиров при выдаче багажа.

На данный момент проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет оценено, как соблюдалось законодательство о защите прав потребителей.

Ранее стало известно о том, что молния ударила в самолет А320, который летает от компании «Уральские авиалинии». Борт летел из Москвы в Санкт-Петербург. Уже после завершения полета во время технических работ были найдены следы молнии.

Молния ударила в самолет «Уральских авиалиний»
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#Ирина Кирилова#Пассажир#Кольцово#Багаж#Общество#Екатеринбург
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