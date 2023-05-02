В аэропорту Екатеринбурга багаж пассажиров сбросили на пол

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По словам одного из пассажиров, чемоданы пассажиров вывалили в кучу. Пассажиры с детьми, женщины и другие туристы выискивали в куче свои вещи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
В результате по этому факту транспортной прокуратурой начат проверка. Сотрудниками ведомства будет установлено, нарушались ли права пассажиров при выдаче багажа.
На данный момент проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет оценено, как соблюдалось законодательство о защите прав потребителей.
Ранее стало известно о том, что молния ударила в самолет А320, который летает от компании «Уральские авиалинии». Борт летел из Москвы в Санкт-Петербург. Уже после завершения полета во время технических работ были найдены следы молнии.