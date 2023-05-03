Момент жестокой расправы хозяина с собакой в Екатеринбурге попал на видео

Инцидент попал на видео. Владелец кричит на собаку, избивает ее, а затем берет одной рукой и с размаху кидает в подъезд. Уже в помещении он продолжил избиение. Еще один сосед мужчины рассказал, что он часто гуляет с другой собакой — корги. Она принадлежит его другу.