Момент жестокой расправы хозяина с собакой в Екатеринбурге попал на видео

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Инцидент попал на видео. Владелец кричит на собаку, избивает ее, а затем берет одной рукой и с размаху кидает в подъезд. Уже в помещении он продолжил избиение. Еще один сосед мужчины рассказал, что он часто гуляет с другой собакой — корги. Она принадлежит его другу.
Еще одна пара рассказала, что владелец собаки нападал и на охранников с ножом. Неделю назад он развел костер во дворе, а когда охранник его потушил, то бегал за ним с ножом, пока не приехал наряд, пишет Е1.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по факту данного инцидента проводится проверка.