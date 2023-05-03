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Момент жестокой расправы хозяина с собакой в Екатеринбурге попал на видео

3 мая 2023, 07:20
Фото: 1MI

Мужчина в Екатеринбурге до смерти забил шпица

В Екатеринбурге мужчина до смерти забил шпица. По словам соседей, владелец часто издевался над питомцем, а в этот раз не рассчитал силы. Они отметили, что после содеянного мужчина положил тело в пакет и выбросил его в мусорку.

Инцидент попал на видео. Владелец кричит на собаку, избивает ее, а затем берет одной рукой и с размаху кидает в подъезд. Уже в помещении он продолжил избиение. Еще один сосед мужчины рассказал, что он часто гуляет с другой собакой — корги. Она принадлежит его другу.

Еще одна пара рассказала, что владелец собаки нападал и на охранников с ножом. Неделю назад он развел костер во дворе, а когда охранник его потушил, то бегал за ним с ножом, пока не приехал наряд, пишет Е1.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по факту данного инцидента проводится проверка.

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#Ирина Кирилова#Собака#Избиение#Смерть#Животные#Криминал#Екатеринбург
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