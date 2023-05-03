Пожар на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области ликвидирован

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», на аэродроме находились вертолеты, которые были успешно эвакуированы, пишет 360tv.ru. Кроме того, в Краснодарском крае произошел крупный пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района, который охватил 1200 квадратных метров. Несмотря на это, губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что эвакуация местных жителей не потребуется, так как людям не угрожает опасность.