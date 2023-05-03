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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Пожар на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области ликвидирован

3 мая 2023, 08:25
Возгорание покрышек произошло на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области, но никто не пострадал. Пожар, который охватил площадь 15 квадратных метров, был быстро ликвидирован пожарными.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», на аэродроме находились вертолеты, которые были успешно эвакуированы, пишет 360tv.ru. Кроме того, в Краснодарском крае произошел крупный пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района, который охватил 1200 квадратных метров. Несмотря на это, губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что эвакуация местных жителей не потребуется, так как людям не угрожает опасность.

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