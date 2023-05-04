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Останки погибшего под Сталинградом бойца захоронили в Екатеринбурге

4 мая 2023, 05:04
Фото: администрация Екатеринбурга
Останки Павла Плотникова захоронили в Екатеринбурге. Он погиб в 1942 году во время боев под Сталинградом. Прощание состоялось в торжественной обстановке с воинскими почестями.

Сам мужчина является уроженцем Алтайского края. Останки бойца были обнаружены поисковым отрядом. Они совершали полевой выезд и в окопе нашли останки двух бойцов. Одним из них как раз оказался Павел Плотников. Его имя было написано в записке, спрятанной в капсуле из гильзы.

Поисковикам удалось выяснить, что семья погибшего проживала в Екатеринбурге. В мэрии рассказали, что они смогли найти внучку погибшего. Она тоже живет в Екатеринбурге. Похоронить погибшего родственника было решено на Нижне-Исетском кладбище.

Фото: администрация Екатеринбурга

На церемонии выступил мэр Алексей Орлов. По его словам, миллионы солдат, таких как Павел Плотников, боролись с фашизмом за независимость страны. Мэр отметил, что сегодня много людей остаются не найденными.

После речи градоначальника представители общественной организации передали родным личные вещи бойца, а затем память его почтили минутой молчания. После отпевания героя ВОВ, который 80 лет числился пропавшим без вести, похоронили.

#Ирина Кирилова#Похороны#Останки#Боец#Церемония#Прощание#Общество#Екатеринбург#Алексей Орлов
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