Останки погибшего под Сталинградом бойца захоронили в Екатеринбурге

Сам мужчина является уроженцем Алтайского края. Останки бойца были обнаружены поисковым отрядом. Они совершали полевой выезд и в окопе нашли останки двух бойцов. Одним из них как раз оказался Павел Плотников. Его имя было написано в записке, спрятанной в капсуле из гильзы.