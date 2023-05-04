Останки погибшего под Сталинградом бойца захоронили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Сам мужчина является уроженцем Алтайского края. Останки бойца были обнаружены поисковым отрядом. Они совершали полевой выезд и в окопе нашли останки двух бойцов. Одним из них как раз оказался Павел Плотников. Его имя было написано в записке, спрятанной в капсуле из гильзы.
Поисковикам удалось выяснить, что семья погибшего проживала в Екатеринбурге. В мэрии рассказали, что они смогли найти внучку погибшего. Она тоже живет в Екатеринбурге. Похоронить погибшего родственника было решено на Нижне-Исетском кладбище.
На церемонии выступил мэр Алексей Орлов. По его словам, миллионы солдат, таких как Павел Плотников, боролись с фашизмом за независимость страны. Мэр отметил, что сегодня много людей остаются не найденными.
После речи градоначальника представители общественной организации передали родным личные вещи бойца, а затем память его почтили минутой молчания. После отпевания героя ВОВ, который 80 лет числился пропавшим без вести, похоронили.