«Упыря» для спецоперации создали в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Первая партия была частично изготовлена при помощи 3D-принтеров. Она уже испытана в зоне спецоперации, пишет ТАСС со ссылкой на представителей предприятия-изготовителя.
Отмечается, что основная задача разработки — это удары по противнику в глубину, чтобы изолировать зону боевых действий. Таким образом планируется перекрывать территории от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы противнику было максимально сложно. Еще одна цель — это танки на закрытых огневых позициях. Они могут быть спрятаны от противотанковых ракет за местность. Однако дрон может вычислить и поразить такую цель.
Собеседник агентства уточняет, что дрон также способен носить гранаты, осколочно-фугасные заряды, которые изготавливают на фронте из эпоксидного клея и дроби. На испытаниях техника показала себя хорошо. Сейчас вносятся изменения в базовые станции, передающие сигнал для дрона. Следующая партия будет создана уже с учетом доработок.
Напомним, в Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» занимается производством танков. Предприятие уже получило статус «Достояние Среднего Урала». За 85 лет завод создал более 100 тысяч бронемашин и одного миллиона грузового подвижного состава, сообщили в пресс-службе предприятия. Там отметили, что каждый второй танк Т-34, который принимал участие в Великой Отечественной войне, был создан на УВЗ.