«Упыря» для спецоперации создали в Свердловской области

Отмечается, что основная задача разработки — это удары по противнику в глубину, чтобы изолировать зону боевых действий. Таким образом планируется перекрывать территории от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы противнику было максимально сложно. Еще одна цель — это танки на закрытых огневых позициях. Они могут быть спрятаны от противотанковых ракет за местность. Однако дрон может вычислить и поразить такую цель.