Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Согласно проекту Минтруда, ожидать нового повышения страховых пенсий можно с 1 января 2024 года — на 6,1%. В дальнейшем страховые пенсии будут увеличены с 1 февраля 2025 года на 4%, а с 1 апреля 2025 года — еще на 3,6%. Обратите внимание, что, согласно новостным источникам, пенсионерам, которые продолжают работать, в ближайшие годы выплата проиндексирована не будет.
Таким образом, повышать страховые выплаты для неработающих пенсионеров планируется поэтапно. В целом сумма должна увеличиться на 18,5%, пояснил пенсионный эксперт Сергей Власов:
«В общей сложности страховые пенсии за три ближайших года увеличатся по плану на 18,5 процента. Размер фиксированной выплаты к пенсии должен составить более 8500 рублей. А средний размер самой пенсии будет уже на уровне около 25 тысяч рублей».
Напомним, что правительством России ранее был утвержден план индексации пенсионных выплат. Согласно сведениям, предоставленным Министерством труда России, с 1 января текущего года уже были повышены страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 4,8%.
«Ежегодно индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ проводится с 1 января. С 1 января 2023 года — второй этап увеличения этих выплат. В целом по итогам двух этапов пенсии, прожиточный минимум и МРОТ выросли выше уровня фактический годовой инфляции», — подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Помимо этого, также были проиндексированы социальные пенсии на 3,3% с 1 апреля 2023 года.
«Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год — 1 апреля. В условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен», — пояснил заместитель министра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в этом году пенсии, как страховые, так и социальные, уже были проиндексированы. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 15 млрд рублей до конца 2023 года. Отметим, что индексация с 1 апреля позволила увеличить выплаты примерно 4 млн гражданам пенсионного возраста.
В Свердловской области установлен прожиточный минимум (ПМ) на 2023 год для пенсионеров, составляющий 12 116 рублей ежемесячно. В случае если пенсия гражданина ниже данного показателя, ему положена социальная доплата. После ее получения пенсия должна быть не ниже установленного ПМ в регионе.
Согласно сведениям, представленным на сайте Минтруда, средний показатель страховых пенсий по старости для граждан, которые нигде не трудоустроены, составил 21 864 рубля после индексации с 1 января 2023 года. В среднем по стране с начала года прожиточный минимум для пенсионеров составил 12 363 рубля.
С 1 мая некоторые категории пенсионеров получат значительные прибавки. Соответствующий комментарий дала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская:
«Определенным категориям льготников повысят выплаты. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае 2023 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно — их пенсия повысится на 7567,33 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается»
По ее словам, перед празднованием 9 мая все участники ВОВ дополнительно получат единоразовую выплату, размер которой составляет 10 000 рублей. Эта выплата положена гражданам РФ, которые являются участниками ВОВ или относятся к категориям «Дети войны», «Бывший несовершеннолетний узник концлагерей», «Житель блокадного Ленинграда». В том числе соответствующую выплату получат и жители Свердловской области. Деньги перечисляются автоматически, вместе с пенсией.