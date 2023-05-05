Согласно проекту Минтруда, ожидать нового повышения страховых пенсий можно с 1 января 2024 года — на 6,1%. В дальнейшем страховые пенсии будут увеличены с 1 февраля 2025 года на 4%, а с 1 апреля 2025 года — еще на 3,6%. Обратите внимание, что, согласно новостным источникам, пенсионерам, которые продолжают работать, в ближайшие годы выплата проиндексирована не будет.