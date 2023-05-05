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В Нижнем Тагиле внезапно умер мастер дорожного участка «Тагилдорстроя» Алексей Вяткин

5 мая 2023, 06:43
Фото: 1MI
36-летний мастер дорожного участка МУП «Тагилдорстрой» Алексей Вяткин скончался 3 мая в одной из городских больниц.

Накануне у Алексея ухудшилось самочувствие, поднялась температура. В больницу он попал после вызова скорой помощи и там же скоропостижно скончался. По словам коллег Алексея Вяткина, причиной смерти был отказ почек.

Алексей ВяткинАлексей Вяткин
Алексей Вяткин
Фото: Личная страница Алексея Вяткина во «ВКонтакте»

В МУП «Тагилдорстрой» Алексей проработал пять лет. На предприятии его вспоминают хорошим и трудолюбивым человеком.

Один из лучших работников. В зимнее время он был старший смены по уборке улиц от снега, а в летнее — командовал звеном асфальтоукладчиков. Очень жаль и по-человечески, и в профессиональном плане. Большая потеря для нас, — рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

У Алексея остались супруга и трое сыновей. Прощание с ним состоится 5 мая в 15.30 в ритуальном зале «Реквиема» на улице Челюскинцев, 47.

Редакция TagilCity.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Вяткина.

#Анна Григорьева#Смерть#МУП Тагилдорстрой#Похороны#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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