В Нижнем Тагиле внезапно умер мастер дорожного участка «Тагилдорстроя» Алексей Вяткин

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Накануне у Алексея ухудшилось самочувствие, поднялась температура. В больницу он попал после вызова скорой помощи и там же скоропостижно скончался. По словам коллег Алексея Вяткина, причиной смерти был отказ почек.
В МУП «Тагилдорстрой» Алексей проработал пять лет. На предприятии его вспоминают хорошим и трудолюбивым человеком.
Один из лучших работников. В зимнее время он был старший смены по уборке улиц от снега, а в летнее — командовал звеном асфальтоукладчиков. Очень жаль и по-человечески, и в профессиональном плане. Большая потеря для нас, — рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
У Алексея остались супруга и трое сыновей. Прощание с ним состоится 5 мая в 15.30 в ритуальном зале «Реквиема» на улице Челюскинцев, 47.
Редакция TagilCity.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Вяткина.