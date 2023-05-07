Больше двух сотен волонтеров вышли на борьбу с пожарами под Нижним Тагилом

Одеться нужно в плотную одежду, головной убор, рукавицы и обувь на толстой подошве. Также необходим респиратор. При себе у каждого должен быть сотовый телефон. С собой можно брать лопаты, ведра, грабли и ранцы при их наличии, сообщили в департаменте информационной политики.