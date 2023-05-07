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Больше двух сотен волонтеров вышли на борьбу с пожарами под Нижним Тагилом

7 мая 2023, 09:32
Фото: Департамент информационной политики
260 студентов медицинского колледжа совместно с другими волонтерами помогают бороться с огнем под Нижним Тагилом. Они задействованы около детского лагеря «Янтарный» в районе Монзино. Люди также требуются в Анатольскую и Леневку.

В тушении пожаров могут участвовать и люди из соседних населенных пунктов. Связаться с координаторами можно по телефонам 8-908-634-30-78 (Дмитрий), 8-922-609-72-54 (Константин), 8-904-386-70-06 (Ольга).

Одеться нужно в плотную одежду, головной убор, рукавицы и обувь на толстой подошве. Также необходим респиратор. При себе у каждого должен быть сотовый телефон. С собой можно брать лопаты, ведра, грабли и ранцы при их наличии, сообщили в департаменте информационной политики.

По словам волонтера Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасии Миронович, все волонтеры в пожароопасный период проходят соответствующее обучение. Они изучают теорию и практикуются.

На данный момент в общей сложности на пожарах трудятся более 1,7 тысячи волонтеров. Это местные жители, добровольцы и волонтеры.

#Ирина Кирилова#Волонтеры#Пожар#Тушение#Помощь#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область#Нижний Тагил
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