Больше двух сотен волонтеров вышли на борьбу с пожарами под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В тушении пожаров могут участвовать и люди из соседних населенных пунктов. Связаться с координаторами можно по телефонам 8-908-634-30-78 (Дмитрий), 8-922-609-72-54 (Константин), 8-904-386-70-06 (Ольга).
Одеться нужно в плотную одежду, головной убор, рукавицы и обувь на толстой подошве. Также необходим респиратор. При себе у каждого должен быть сотовый телефон. С собой можно брать лопаты, ведра, грабли и ранцы при их наличии, сообщили в департаменте информационной политики.
По словам волонтера Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасии Миронович, все волонтеры в пожароопасный период проходят соответствующее обучение. Они изучают теорию и практикуются.
На данный момент в общей сложности на пожарах трудятся более 1,7 тысячи волонтеров. Это местные жители, добровольцы и волонтеры.