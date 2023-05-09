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УЗМК в Нижнем Тагиле продают за 690 млн рублей

9 мая 2023, 09:19
Фото: 1MI
За 690 млн рублей готовы продать крупнейший завод Нижнего Тагила – УЗМК. Предприятие расположено на улице Индустриальной, 46.

Соответствующее объявление о продаже размещено в интернете. Нижнетагильский завод металлоконструкций — первое предприятие в отрасли металлостроительства и третье в России, получившее сертификат IPMA Delta.

В объявлении указано, что за последние 5 лет благодаря металлоконструкциям завода было возведено более 500 промышленных и жилых объектов от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в странах СНГ. На заводе работает 80 человек.

В целом предприятие занимается проектированием и производством металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства.

#Нижний Тагил#Продажа#УЗМК#Предприятие#Завод#Экономика#Елена Озерова
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