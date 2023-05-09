УЗМК в Нижнем Тагиле продают за 690 млн рублей

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Соответствующее объявление о продаже размещено в интернете. Нижнетагильский завод металлоконструкций — первое предприятие в отрасли металлостроительства и третье в России, получившее сертификат IPMA Delta.
В объявлении указано, что за последние 5 лет благодаря металлоконструкциям завода было возведено более 500 промышленных и жилых объектов от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в странах СНГ. На заводе работает 80 человек.
В целом предприятие занимается проектированием и производством металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства.