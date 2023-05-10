Импорт товаров из России в Швецию сократился на 90%

Данные европейского агентства Евростат показали, что в целом объём закупок товаров из России сократился в ЕС на 5%, а в Швеции — на 90%, с 2,3 миллиарда до 240 миллионов евро. Представитель управления внешней торговли заявил, что даже без учёта нефти и газа это самое значительное падение во всём ЕС. Ожидается, что, если эта тенденция продолжится, импорт из России в Швецию прекратится. В то же время некоторые страны, такие как Кипр, Словения и Венгрия, наоборот, увеличили импорт товаров из России более чем на 100%, приобретая преимущественно энергоресурсы, пишет 360tv.ru.