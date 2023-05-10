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Импорт товаров из России в Швецию сократился на 90%

10 мая 2023, 09:56
Шведские импортёры уменьшили закупки товаров из России на 90% с марта 2022 года. Это наиболее значительное сокращение закупок из России в Евросоюзе из-за санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское управление внешней торговли.

Данные европейского агентства Евростат показали, что в целом объём закупок товаров из России сократился в ЕС на 5%, а в Швеции — на 90%, с 2,3 миллиарда до 240 миллионов евро. Представитель управления внешней торговли заявил, что даже без учёта нефти и газа это самое значительное падение во всём ЕС. Ожидается, что, если эта тенденция продолжится, импорт из России в Швецию прекратится. В то же время некоторые страны, такие как Кипр, Словения и Венгрия, наоборот, увеличили импорт товаров из России более чем на 100%, приобретая преимущественно энергоресурсы, пишет 360tv.ru.

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