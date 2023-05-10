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КЦТЛ может получить ущерб из-за отмены итогов приватизации

10 мая 2023, 07:37
Фото: 1MI
Суды по отмене итогов приватизации проходят в нескольких регионах нашей страны. Их цель – возвращение ценных активов в собственность государства. Один из судебных исков подан к АО «Коммерческий центр, транспорт и лес», базирующемуся в морском порту Санкт-Петербург.

По мнению Генпрокуратуры РФ, созданная в 1994 году компания "КЦТЛ" незаконно получила активы завода «Северная верфь». 13 марта 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал ничтожной сделку, по которой была создана компания, пишут newizv.ru.

Сообщается, что акции компании сейчас держит семья бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Абросимова. Также ими владеют ещё более 200 физических лиц. Среди владельцев активов участники Великой Отечественной и те, кому пришлось пережить блокаду. Люди обращались в администрацию президента, к петербургским властям, в другие инстанции, но ответа пока не получили.

Сейчас идёт обжалование решения суда. При этом, по мнению аналитиков, если его оставят в силе, то будет создан негативный прецедент, позволяющий признать ничтожной любую сделку, совершённую за последние 30 лет развития российского рынка.

К слову, в 1996-м и в начале 2000-х прокуратура уже проверяла законность приватизации. Суд же исчисляет срок давности с 2022 года.

В 2002 году бывший тогда главой правительства Михаил Касьянов заявил, что при приватизации «Северной верфи» не было актов нарушения законодательства.

Примечательно, что промышленность Северной столицы на 80% состоит из приватизированных предприятий. При этом в Москве и Ставропольском крае при возникновении аналогичных споров их решали путем переговоров предпринимателей с инвесторами.

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