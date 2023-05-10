КЦТЛ может получить ущерб из-за отмены итогов приватизации

Сообщается, что акции компании сейчас держит семья бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Абросимова. Также ими владеют ещё более 200 физических лиц. Среди владельцев активов участники Великой Отечественной и те, кому пришлось пережить блокаду. Люди обращались в администрацию президента, к петербургским властям, в другие инстанции, но ответа пока не получили.