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В Верхней Туре похоронили 9-летнюю задушенную на качелях девочку

10 мая 2023, 13:24
Фото: 1MI
В Верхней Туре 10 мая состоялись похороны 9-летней девочки, которая погибла на самодельных качелях. Они были привязаны к дереву. Девочка сильно раскачалась, перевернулась, а ее шею сдавило канатами Она задохнулась.

Все это случилось 5 мая. Спасти ребенка пыталась ее подруга, но безуспешно. Пострадавшую госпитализировали, но в больнице она скончалась.

У дерева, где все это произошло, лежит венок. Саму конструкцию сняли. Местные не помнят, кто установил эти качели. На похоронах девочки было множество местных жителей. У погибшей осталось две сестры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи выясняют, кому принадлежит участок, на котором кто-то установил качели.

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#Елена Озерова#Качели#Похороны#Девочка#Происшествия#Свердловская область
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