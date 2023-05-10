В Верхней Туре похоронили 9-летнюю задушенную на качелях девочку

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Все это случилось 5 мая. Спасти ребенка пыталась ее подруга, но безуспешно. Пострадавшую госпитализировали, но в больнице она скончалась.
У дерева, где все это произошло, лежит венок. Саму конструкцию сняли. Местные не помнят, кто установил эти качели. На похоронах девочки было множество местных жителей. У погибшей осталось две сестры.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи выясняют, кому принадлежит участок, на котором кто-то установил качели.